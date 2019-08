Kliniken investieren 20 Millionen Euro in Wohnungen für Senioren

Heike Weißapfel

Schildow (MOZ) Die ersten acht Anmeldungen für eine Seniorenwohnung liegen schon vor, sagt Andrea Hagen, die Leiterin der Abteilung Bauen und Technik bei den Oberhavel-Kliniken. Seit Dienstag sind es vielleicht noch ein paar mehr. Denn die Schildower wünschen sich schon seit vielen Jahren eine Wohnmöglichkeit für ältere Menschen, die nicht mehr alleine zu Hause im Ort wohnen wollen oder können. Deshalb ruhen die Hoffnungen nun umso mehr auf dem Kreis und den Kliniken. Nun sind die Pläne gereift. Oberhavel-Kliniken-Chef Dr. Detlef Troppens, Landrat Ludger Weskamp und Hanns-Werner Labitzky haben am Dienstag vor Ort ihre Pläne von einer Seniorenwohnstätte in Schildow vorgestellt.

Es ist der erste Gebäudekomplex für Pflegeplätze und Wohnungen, den die Oberhavel Kliniken bauen. Das Vorhaben Seniorenzentrum beschäftigt die Gemeinde Mühlenbecker Land schon seit vielen, den Kreis seit einigen Jahren. Anfänglich als Seniorenheim gedacht, sollen in einem dreieinhalb bis vierstöckigen Gebäude nun knapp 60 Ein- bis Zweizimmerwohnungen sowie zwei Wohngemeinschaften für bis zu zwölf Personen entstehen. Es sei zeitgemäß und entspreche dem Wunsch vieler alter Menschen, so lange wie möglich so selbstständig wie möglich zu leben, so Troppens. Pflegedienste und eine Sozialstation sollen zum Angebot gehören, auch eine Kooperation mit den Ärzten vor Ort.

Sein Dank galt dem Bauamtsleiter von Mühlenbecker Land, Hanns-Werner Labitzky, und ebenso Bürgermeister Filippo Smaldino (SPD) und der Gemeindeverwaltung, die viele Verhandlungen geführt hätten. Filippo Smaldino musste nach einem Unfall im Rathaus am Montagvormittag ins Krankenhaus gebracht werden und konnte am Dienstag nicht dabei sein. Er betonte in einem Telefongespräch mit unserer Zeitung, wie froh er sei, dass das gemeinsame Projekt auf einem guten Weg sei. "Es war ein Kraftakt und eine tolle Leistung unserer Baufachabteilung. Alte Bäume verpflanzt man nicht mehr. Die Menschen sollen doch im Alter vor Ort bleiben können. Mit dem Kreis und den Kliniken als Partner wird das möglich."

So sieht es auch Günter Pioch von der Volkssolidarität, der auf eine Umfrage verwies, die inzwischen neun Jahre alt ist. An 4 100 Einwohner des Mühlenbecker Landes über 55 Jahre waren Fragebögen verteilt worden. 460 hatten geantwortet, und mehr als 67 Prozent gaben an, in der Gemeinde bleiben zu wollen. "Wir können das hier nur optimistisch sehen", sagte Pioch deshalb.

"Das ist eine kommunale Zusammenarbeit, wie wir sie uns wünschen", gab auch der Vorsitzende der Gemeindevertreter, Harald Grimm (SDP), seiner Freude Ausdruck.

Noch ist Fantasie nötig, um sich zwischen Markt- und Sportplatz sowie dem geplanten neuen Rewe-Markt das neue Schildower Ortszentrum vorzustellen. Zurzeit ist dort vor allem Gestrüpp, Brachland und ein wenig befestigtes Straßenland neben den Bahnschienen der Heidekrautbahn. Beim ersten Ansehen des Geländes sei er vom Telefonmast mittendrin ewas abgeschreckt gewesen, gab Detlef Troppens zu. Den hat die NEB inzwischen versetzen lassen.

Auf dem Gelände sind Altlasten von einer früheren Furnierfabrik vorhanden. Ein Teil des Bodens müsse ausgetauscht werden, schätzt Andrea Hagen, schon deshalb, weil das Regenwasser möglichst auf dem Grundstück versickert werden soll. Auch Schallschutz vor der nahen Bahn und dem Sportplatz soll es geben. 20 Millionen Euro an Baukosten haben die Oberhavel-Kliniken vorgesehen. Die Kosten für den Ankauf des Grundstücks, das teilweise einem privaten Eigentürmer und zum Teil der Niederbarnimer Eisenbahngesellschaft gehörte, wurden nicht genannt. Der Bauantrag werde im Herbst gestellt, informierte Troppens, der mit einem Baubeginn im kommenden Frühjahr rechnet. 2022 könnte das Haus dann bezugsfertig sein.