Rheinsberg steht mit Wasserschaden alleine da

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Wie teuer es wird, die Schäden in der Rheinsberger Grundschule im Bildungscampus zu beheben, steht noch nicht fest. Klar ist nur, es wird teuer und eine Versicherung zahlt dafür nicht.

Das teilte Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) am Montagabend den Rheinsberger Stadtverordneten mit. In der vergangenen Woche war bei Starkregen durch die innenliegende Dachentwässerung sehr viel Niederschlagswasser in das Gebäude gelaufen, wodurch manche Räume rund ein Meter hoch überschwemmt worden sein sollen. Besonders betroffen ist laut Schwochow das Geschoss, in dem sich die Essensausgabe und die Räume für Arbeitsgemeinschaften befinden. Diese Etage sei nicht mehr nutzbar und müsse teilweise entkernt werden, sagte er. Aktuell werden die Schäden aufgenommen und die Räume getrocknet in der Hoffnung, dass sich kein Schimmel bildet.

Wie der Schaden reguliert wird, ist derzeit nicht klar. Die Versicherung der Stadt deckt laut Schwochow nur Schäden, die durch Feuer, Sturm oder defekte Leitungen entstanden sind. Überflutung durch Regen gehöre nicht dazu. Die Stadtverordneten baten darum, das noch einmal genau zu prüfen. "Das könnte ein Folgeschaden durch einen Sturm sein", so Freke Over (Linke). Immerhin gab es im Juni bereits eine Havarie.

Bürgermeister Schwochow und die Stadtverordneten hoffen nun umso mehr auf die Unterstützung vom Land. Bei dem hatte die Stadt Fördermittel zur Sanierung des gesamten Bildungscampus beantragt. Damit die Schule beim nächsten Starkregen nicht wieder unter Wasser steht, ist laut Schwochow die Erneuerung der Dachentwässerung bereits beauftragt worden. "Das wird jetzt sehr kurzfristig passieren", sagte er. Zudem soll auf dem Schulhof ein Auffangbecken angelegt werden, das die Wassermassen vom Flachdach aufnehmen kann.

Wie der Schulbetrieb nun weitergeht, darüber werden die Eltern der Grundschüler heute Abend in einer Versammlung informiert.