Randale am Wandlitzsee

Sabine Rakitin

Wandlitz (MOZ) Kürzlich wurden an der Badestelle am Wandlitzsee Hinweisschilder mit bunten Zeichnungen aufgestellt. Müll und Unrat gehören in den Papierkorb, Glasscherben nicht auf die Wiese, Sitzbänke nicht in den See. Um zu erkennen, was gemeint ist, musste man nicht mal lesen können. Doch genützt hat es trotzdem nichts. Die kleine Badestelle unweit des Maränenweges war jeden Morgen aufs Neue verdreckt. Auf dem Gemeinschaftssteg der Anwohner lagen wieder Exkremente und schließlich auch die Schilder der Gemeinde demoliert am Boden. "Die haben keine Woche gestanden, dann waren sie weg", sagt Simone V.

Seit nunmehr 16 Jahren wohnt sie mit ihrer Familie in Wandlitz. "Wir sind aus Berlin hierher gezogen, weil wir mehr Ruhe haben wollten. Doch mittlerweile ist es hier unerträglich geworden", erzählen Simone V. und ihr Mann Thomas. "In Berlin konnten wir bei offenem Fenster schlafen. Hier verrammeln wir alles und hören den Lärm trotzdem", erklärt er.

Das Ehepaar erinnert sich genau. "2005 ging es langsam los. Da kamen die ersten Jugendlichen am Wochenende her, um zu feiern". Mittlerweile schlafen die V.’s und ihre Nachbarn kaum eine Nacht durch. Vom Frühjahr bis in den Spätherbst wird an der Badestelle nahezu jeden Abend bis spät in die Nacht gefeiert.

Der Alkohol fließt in Strömen

An die 30 bis 40 Jugendliche kämen in den Maränenweg, nicht nur aus Wandlitz, sondern auch aus Klosterfelde, Basdorf, Schönerlinde. "Die feiern hier bis zum Umfallen – und das im wahrsten Sinne des Wortes", sagt Simone V. Erst vor einer Woche hat Nachbar Klaus Siebertz vor seinem Grundstück einen volltrunkenen 17-Jährigen gefunden. "Liegen lassen wollte ich ihn nicht. Er hatte sich bereits übergeben. Es hätte ja Schlimmeres passieren können", sagt der Wandlitzer. Er wartete, bis der Junge wieder zu sich kam und fuhr ihn dann nach Hause – nach Basdorf.

Bis zur Bewusstlosigkeit würden die Jugendlichen sich betrinken, erzählen die Anwohner. Versuche, mit ihnen zu reden, haben sie eingestellt. "Die sind so aggressiv", sagt Simone V. Mülltonnen würden umgeworfen, Zäune eingetreten und Anfang August sei ein Unbekannter nachts in ihrem Garten gewesen. "Seitdem schließe ich mich ein", sagt sie.

Auch Nachbar Michael C. hat schlechte Erfahrungen gemacht. Als er vor zwei Jahren einen Randalierer zur Rede stellte, sprühte der ihm Pfefferspray ins Gesicht. C. erstattete zwar Anzeige, doch die Ermittlungen wurden ergebnislos eingestellt. Die Polizei konnte den Täter nicht finden.

Von der Gemeinde fühlen sich die Anwohner im Stich gelassen. "Fakt ist, dass wir ja nicht die Einzigen sind, die terrorisiert werden", sagt Simone V. Am Bahnhof, im Park und an anderen Badestellen am Wandlitzsee würden Jugendliche sich treffen und randalieren. "Ich verstehe nicht, dass darauf niemand reagiert." "Immerhin hat die Gemeinde jetzt Mülltonen aufgestellt", sagt Bettina C. "Ich denke, die in der Verwaltung sind hilflos." Doch andere in der Runde halten dagegen: "Wir zahlen hier unsere Steuern,. Da muss es doch machbar sein, dass die Gemeinde einen privaten Wachdienst engagiert!" Mindestens freitags bis sonntags ab 22 Uhr müssten die Sicherheitsleute Streife gehen. Anders bekäme man die Situation nicht in den Griff, sind die Anwohner des Maränenweges überzeugt.

Beschwerden im Rathaus habe es bislang nur vereinzelt gegeben, sagt Pressesprecherin Elisabeth Schulte-Kuhnt. "Viel eher sind es die Kollegen aus dem Bauhof, die nach ihren täglichen Kontrollen auf massive Vermüllung beziehungsweise auch Vandalismusschäden hinwiesen."

Seit einem Vor-Ort-Termin Anfang Juli im Bereich der Jugendherberge/Surfschule – dort gab es ähnliche Beschwerden wie am Maränenweg –werde der dortige Strandabschnitt regelmäßig nach Dienstschluss von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes besucht. "Darüber hinaus kontrolliert ein privater Wachdienst in unregelmäßigen Abständen abends den Bereich. Außerdem gab und gibt es gemeinsame abendliche Streifengänge des Ordnungsamtes mit der Polizei", listet die Pressesprecherin auf.

Treffen mit Jugendlichen geplant

Unabhängig von Maßnahmen der Verwaltung beziehungsweise des Ordnungsamtes halte der in der Gemeinde tätige Streetworker Kontakt zu den Jugendlichen. "Hier wird es in absehbarer Zeit zu einem gemeinsamen Termin mit Wandlitzer Jugendlichen und Vertretern aus unserer Verwaltung kommen", so Elisabeth Schulte-Kuhnt. "Denn die Wandlitzer Jugendlichen, die neben anderen Jugendlichen den Strandabschnitt zu abendlichen Treffen nutzen, fühlen sich zu Unrecht ins Visier genommen und wünschen sich, dass nicht über sie, sondern mit ihnen gesprochen wird."