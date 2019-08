Halali am Bullenberg

Heinrich Stürmer hat den Bullenberg in Hohenwalde zu einem Kleinod gemacht. Der weiß-rote Pfosten im Hintergrund markiert den Geodätischen Festpunkt, der sich hier befindet. © Foto: Ines Weber-Rath

Ines Weber-Rath

Hohenwalde (MOZ) Er ist eine Oase mitten im Mais – der Bullenberg. Die 80,6 Meter hohe Hügelkuppe auf halber Strecke zwischen Hohenwalde und Dubrow ist der höchste Punkt des Frankfurter Ortsteils. Und vermessungstechnisch bedeutsam. Denn hier befindet sich ein Geodätischer Festpunkt, wie die Aufschrift auf einem rot-weißen Pfosten verrät. Das Amt für Landesvermessung und Geobasisinformation hat ihn aufgestellt. Sein Vorgänger, ein alter Betonpfosten, steht zwei Meter weiter.

Vor zehn Jahren habe das Landesamt den zugewachsenen Bullenberg für den neuen Messpunkt frei holzen lassen. "Das sah schrecklich aus", erinnert sich Heinrich Stürmer. Der Hohenwalder war damals der Pächter der Jagdfläche, die er mit befreundeten Jägern bewirtschaftete. Er machte sich an die Gestaltung des Bullenberges.

Stürmer, heute 78, holte die Zustimmung der Landeigner von der Märkischen Windkraft GmbH ein und gewann seine Jagdfreunde für das Projekt. Sie spendeten junge Bäume, die am Fuße des Bullenbergs stehen und dem Hügel jetzt einen parkähnlichen Charakter geben. Gegen den Wildverbiss wurde das Areal eingezäunt. Hinter dem weißen Metall-Eingangstor liegt ein Findling mit der Aufschrift "Der Bullenberg".

Von der Eichenbank auf der Kuppe, zu der einige Steinstufen hinauf führen, bietet sich ein weiter Blick übers Land und auf die vier Windkraftanlagen ganz in der Nähe. Hierhin hatte Daniel Märkisch seine Jagdfreunde am Sonnabend, in aller Herrgottsfrühe, zum Frühstücks-Grillen eingeladen. Der Rechtsanwalt hat die Hohenwalder Jagdpacht vor vier Jahren von Heinrich Stürmer übernommen.

Dem gemütlichen Beisammensein war ein gemeinsames "Ansitzen", wie die Jäger sagen, voraus gegangen. Das heißt, die elf beteiligten Jäger saßen ab drei Uhr morgens auf ihren Hochsitzen. Es war der Auftakt zur diesjährigen Hirschjagd-Saison. Denn Anfang August ist die Schonzeit für die Hirsche zu Ende.

Um es vorweg zu nehmen: Erlegt haben die Hohenwalder Jäger diesmal nichts. Aber das hatte Heinrich Stürmer fast erwartet. Denn so viel Glück wie im vorigen Jahr können die Hohenwalder Jäger nicht immer haben: 2018 hatte einer von ihnen bei der Gemeinschaftsjagd mit Lichtenberger und Müllroser Jägern einen so genannten 16-Ender, einen ausgewachsenen Hirsch mit einem 16-zackigen Geweih, erlegt. Solche Prachtexemplare sind für die Hohenwalder Waidmänner laut Reglement der Frankfurter Hegegemeinschaft in diesem Jahr tabu.

Zu der Hegegemeinschaft haben sich die Jäger der Stadt vor allem mit Blick auf die Bewirtschaftung des Rotwildes zusammengeschlossen. Rotwild ist Deutschlands größte Hirschart. Der Rothirsch ist das größte jagdbare Wild im Land.

In und um Hohenwalde ist der Hirsch traditionell zu Hause. Das ist historisch überliefert. Nur zu DDR-Zeiten habe der "König des Waldes" die Gegend gemieden, erinnert sich Heinrich Stürmer. Der Lärm vom Dubrower Schießplatz der Sowjetarmee habe das Wild vertrieben. Nach dem Abzug der Soldaten kamen die Hirsche wieder.

Stürmer hat das Bild vor Augen, das sich ihm eines Abends in den 90-er Jahren auf seinem Hochsitz bot: "Da kam eine Gruppe von 28 Hirschen aus dem Wald auf mich zu", berichtet der Jäger.

Um einen gesunden Hirschbestand zu sichern, ermitteln die in der Frankfurter Hegegemeinschaft zusammengeschlossenen Jäger vor jedem neuen Jagdjahr – es beginnt am 1. April – den jeweils aktuellen Wildbestand und legt einen Abschussplan fest. Dem aktuellen zufolge dürfen Frankfurts Jäger bis Ende März nächsten Jahres insgesamt etwa 40 Stück Rotwild erlegen. Darunter nur vier ausgewachsene, mindestens acht Jahre alte Hirsche.

"Die Hirschjagd ist besonders kompliziert. Da musst du genau hinschauen, ob das ein zum Abschuss freigegebenes Tier ist", sagt Heinrich Stürmer. Ein Irrtum werde in der Hegegemeinschaft geahndet – mindestens mit dem Pranger zur Hegeschau.