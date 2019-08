Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Deutsche Bank zieht sich endgültig aus Strausberg zurück: Am Mittwoch haben Spezialisten die Selbstbedienungsterminals, Kontoauszugdrucker und den Geldautomaten der Deutschen Bank in der Großen Straße von Strausberg demontiert und abtransportiert.

In den Räumen der ehemaligen Filiale, die sich schon vor fast 20 Jahren zurückzog, arbeiten seit 2003 Mitarbeiter des Märkischen Medienhauses, heute die der Anzeigenannahme. Im Vorraum verschwinden jetzt auch die letzten stummen Servicekräfte des größten deutschen Bankhauses.Kunden der Deutschen Bank können Geld an allen Automaten der Cash-Group abheben. In Strausberg finden sie einen in der einzigen Filiale der Deutschen Post in der Müncheberger Straße.