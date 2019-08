Mordprozess um verschwundene Schülerin

dpa

Berlin (dpa) Im Prozess um das rätselhafte Schicksal der verschwundenen Berliner Schülerin Georgine Krüger hat sich der mutmaßliche Mörder in Schweigen gehüllt.

"Der Angeklagte wird sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht äußern", sagte sein Verteidiger am Mittwoch vor dem Landgericht in der Hauptstadt. Das spurlose Verschwinden von Georgine war über Jahre einer der bekanntesten Vermisstenfälle in Deutschland.

Dem 44-jährigen Deutschen mit türkischen Wurzeln wird vorgeworfen, im September 2006 das damals 14-jährige Mädchen in einen Keller seiner Moabiter Wohnung gelockt, vergewaltigt und erwürgt zu haben. Die Leiche wurde nie gefunden.

Die arglose Schülerin habe dem Mann aus der Nachbarschaft beim Tragen von Tüten geholfen, im Keller habe er sie dann mit einem Metallgegenstand geschlagen, bis sie zu Boden fiel und schrie, trug Staatsanwältin Ilka von Koppenfels die Anklage vor. Um sie gefügig zu machen, habe er Georgine bewusstlos geschlagen und sich an ihr vergangen. Dann habe er das Mädchen getötet, um zu verhindern, dass es ihn anzeigt.

Der Angeklagte, der in derselben Straße wie das Opfer wohnte, sitzt seit Dezember 2018 in Untersuchungshaft. Bei der Polizei soll er laut Gericht die Vorwürfe bestritten haben.

Erst 2017 waren Kriminalisten durch verdeckte Ermittlungen und Funkzellenauswertungen auf den Verdächtigen gekommen. Der Familienvater war bereits 2013 wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Die Mutter des Mädchens ist Nebenklägerin in dem Prozess. Ihr Anwalt Roland Weber sagte: "Frau Krüger kommt erstmal nicht. Die Belastung ist einfach zu groß." Bislang habe die Mutter eine Resthoffnung gehabt, dass ihre Tochter noch lebt. Nun seien sich die Ermittler sicher, dass Georgine Opfer eines Verbrechens wurde. Es gebe aber bislang keine objektiven Beweise, die Anklage beruhe auf den akustischen Aufzeichnungen eines verdeckten Ermittlers. Am Mittwoch sollte die Anhörung von Zeugen beginnen.