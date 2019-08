Wahl-Fehrbelliner aus Überzeugung

Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) Warum möchte Sven Bellin Bürgermeister von Fehrbellin werden? Die Frage ist für ihn schnell beantwortet. Da er als angehender Verwaltungsfachwirt ebenso vom Fach ist, wie die bisherige Amtsinhaberin Ute Behnicke, wurde ihm im Laufe seine aktuell beruflichen Fortbildung immer klarer, dass dies eine logische Weiterentwicklung sein könnte. Die Ankündigung von Ute Behnicke, nicht erneut zu kandidieren, gab schließlich den entscheidenden Anstoß, sagt der 39-Jährige, der inzwischen fest in der Region verwurzelt ist.

Einen Sieben-Punkte-Plan hat Bellin entwickelt, den er derzeit in den Ortsteilen und der Kernstadt vorstellt. Der Plan soll garantieren, dass die positive Entwicklung der Gemeinde fortgeführt werden kann. "Fehrbellin muss auch weiterhin ein attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort bleiben. Dafür müssen auch künftig junge Familien an den Ort binden, indem wir für Lebensqualität sorgen", ist Bellin überzeugt.

Den Zuzug junger Familien gibt es nur, wenn die Bedingungen stimmen, was Krippen-, Kita- und Schulplätze angeht. Um die Bedürfnisse der einzelnen Kitas und Schulen kennenzulernen, ist der Betziner aktuell viel unterwegs. "Ich möchte jede Einrichtung besuchen." So will er aus erster Hand erfahren, ob und wo der Schuh drückt. "Wir dürfen den Anschluss nicht verpassen, was moderne Technik angeht", sagt er. Doch auch die Ausstattung müsse für die Anforderungen passen.

Hier sieht der Bürgermeisterkandidat besonderes Potenzial, das sich in vielen Bereichen äußert. Eines davon ist die Mobilität. "Mit dem Plusbus haben wir schon eine gute Anbindung. Doch es muss noch mehr geben, gerade für die abgelegeneren Ortsteile." Dort gelte es, neue Wege zu suchen und auch Fördermöglichkeiten des Bundes zu nutzen. "Vielleicht wäre ein Bürgerbus bei uns eine Alternative oder auch Car­sharing-Angebote." Auch beim Bauland sieht er einen wichtigen Garant für die künftige Attraktivität. Fehlt dieses, würden junge Familien sich woanders niederlassen. Ebenso gelte es, die Radwege auszubauen, etwa im Bereich Linum, Aber auch entlang mancher Kreis- und Landesstraße fehlten sichere Wege. Nicht zuletzt müsse der landwirtschaftliche Wegebau unter die Lupe genommen werden. "Wir müssen die Schäden erfassen, die Dringlichkeit bewerten und eine Prioritätenlisten erstellen.

Im Tourismus sieht Bellin eine wichtige Stütze der Gemeinde. Zu dem Thema möchte er sich in den kommenden Wochen genau anschauen, wo es Probleme gebe. "Ich habe bisher noch nicht mit allen gesprochen." Klar sei aber, dass auch hier wieder die Infrastruktur verbessert werden müssen, sei es eine mögliche Busverbindung in Richtung Kremmen zur Kranichsaison oder der Radweg von Wustrau zum nächstgelegenen RE 6-Bahnhof bei Radensleben.

Um das Miteinander im Ort zu stärken, möchte Bellin etwas für die Senioren und das Ehrenamt tun. Für die Älteren stellt dabei nicht nur die Mobilität teilweise ein Hindernis dar. "Auch die ärztliche Versorgung ist sehr wichtig, auch wenn wir dort als Gemeinde wenig Einfluss haben." Nach seiner Erfahrung sind es manchmal aber auch kleine Dinge, die schon eine große Verbesserung bewirken können, etwa ein besseres Freizeitangebot für Senioren. "Da müssen wir ansetzen. Überhaupt müssen wir mehr Freizeitaktivitäten ermöglichen, indem wir zum Beispiel die Vereine unterstützen." So findet er unter anderem die Idee eines gemeindeweiten Fördervereins für die Kinder- und Jugendfeuerwehren charmant.

Um die Fehrbelliner Unternehmen stärken zu können, sieht Bellin vor allem den Fachkräftemangel, als ein Problem, das bekämpft werden muss. Das wiederum ginge ebenfalls nur, wenn die schon benannten infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen werden, wie beispielsweise freie Kitaplätze. Besteht dort ein Mangel, ziehen die Eltern gar nicht erst in die Region.

Gerade in der Berliner Straße sieht Bellin einen Bedarf für Veränderungen. "Aktuell ist das keine schönes Aushängeschild für die Stadt." Dort sollten Sanierungen oder Umbauten forciert werden.

Durch die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen hofft Bellin darauf, künftig Geld einsparen zu können und auch Prozesse in der Verwaltung effizienter gestalten zu können.