Tilman Trebs

Summt/Glienicke (MOZ) Falsche Polizisten haben in den vergangen Tagen wieder versucht, Bürger aus Oberhavel am Telefon zu betrügen.

So gaben sich Unbekannte als Ermittler aus, die am Montagabend eine 62-jährige Frau in Summt und am Dienstagabend einen 88-jährigen Mann in Glienicke anriefen. Die Anrufer erklärten, dass bei Kriminellen Listen aufgetaucht seien, auf denen die Adressen der beiden Bürger standen. Die angeblichen Polizisten stellten anschließend Fragen zu möglichen Wertgegenständen im Haus.

Die beiden Bürger durchschauten aber den Betrugsversuch und erstatteten Strafanzeige.