Totes Eichhörnchen – Polizei sucht jetzt Zeugen

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die eventuell gesehen haben, wie in der Hohen Neuendorfer Niederheide auf ein Eichhörnchen geschossen wurde. Das Tier war bereits Anfang Juli an einer Bleivergiftung gestorben.

Das trächtige Weibchen, das stark geschwächt war, war am 3. Juli von einer Frau in der Friedrich-Naumann-Straße gefunden worden. Es kam zu Karin und Michael Neumann, die in Bergfelde eine Eichhörnchen-Aufnahmestelle für verletzte und verwaiste Tiere betreuen. Doch für das Eichhörnchen, das noch in der Nacht fünf Junge warf, kam jede Hilfe zu spät. Es musste eingeschläfert werden. Auch die Babys hatten keine Chance. Alle fünf starben. Das Muttertier litt unter einer Bleivergiftung, die durch die Kugel, die noch im Bein steckte, verursacht wurde. Die Verletzung war bereits verheilt und nicht zu sehen. Erst eine tierärztliche Untersuchung brachte die Wahrheit ans Tageslicht.

Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und sucht Zeugen, die im Gebiet von Hohen Neuendorf und Birkenwerder, speziell in der Niederheide, Personen gesehen haben, die mit Luftgewehren oder ähnlichem geschossen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301 8510 entgegen.