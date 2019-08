Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Kinder, die in der Neuruppiner Musikersiedlung Spielplätze nutzen wollen, werden sich noch eine Weile gedulden müssen.

Nachdem dort im Juli die Geräte von einem Spielplatz abgebaut worden sind, sollte am Brahmsplatz Ersatz geschaffen werden. Doch bis die Geräte stehen, wird es noch Monate dauern, wie Baudezernent Arne Krohn am Montag den Stadtverordneten mitteilte. "Die Ausschreibungen werden vorbereitet. Die neuen Geräte kommen nicht vor Ende des Jahres", so Krohn zum Zeitplan. Der alte Platz war abgebaut worden, weil dort Wohnhäuser entstehen sollen.