Musikschule in Panketal eröffnet

Olav Schröder

Panketal (MOZ) Mit einem Konzert hat am Montagabend die Neue Musikschule Bernau ihre Musikschulabteilung in Panketal eröffnet. Mit Bravorufen wurde das generationenübergreifende Orchester mit rund 30 ambitionierten Freizeitmusikern zwischen sieben Jahren und 50+ vom Publikum gefeiert. Mit der Eröffnung der Regionalstelle der gemeinnützigen Musikschul-GmbH mit Sitz in Bernau, die rund 700 Kinder und Jugendliche unterrichtet, hat nun auch Panketal "seine eigene Musikschule", wie es mehrere Festredner zum Ausdruck brachten.

Fanfarengleich eröffnet das mit Trommelwirbeln unterlegte Trompetenstück des französischen Komponisten Jean-Joseph Mouret (1682-1738) das Konzert im Atrium des Neubaus der Zepernicker Grundschule. Die jungen und älteren Orchestermitglieder setzen damit ein Zeichen, das wenig später Brandenburgs Landtagspräsidentin Britta Stark und Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke mit ihren Worten unterstreichen. Die Idee, eine Musikschule in Panketal zu haben, sei sehr alt, sagt Britta Stark. Für Panketal sei es höchste Zeit, mit der Außenstelle nun über eine eigene Musikschule zu verfügen. Maximilian Wonke unterstreicht: "Das Musikschulangebot in Panketal war bisher gut, durch die Neue Musikschule wird es sehr, sehr gut."

"Panketaler Musikschüler werden es jetzt einfacher haben", sagt Benedikt Standera, Leiter der Neuen Musikschule. Der Unterricht wird in den beiden Räumen der Zepernicker Gesamtschule stattfinden, die schon bei der Erweiterung der Schule vor mehreren Jahren hierfür ausgelegt wurden. Leider sei von dieser Möglichkeit durch den Landkreis und die Kreismusikschule nicht der erhoffte Gebrauch gemacht worden, blickt Niels Templin zurück. Er steht der Regionalstelle vor und leitet auch das Orchester der Musikschule. Dass die Panketaler Gemeindevertretung der kostenlosen Nutzung der beiden Räume zugestimmt habe, wird als großartige Unterstützung zur Erweiterung des kulturellen Angebots in Panketal angesehen.

Die Regionalstelle bringt nicht nur praktische Vorteile. Sie steht auch für das weitergespannte musikalische Selbstverständnis der Musikschule. Nicht nur der Kreis der Schüler kommt vornehmlich aus dem südlichen Barnimer Verflechtungsraum. Benedikt Standera und Niels Templin setzen gezielt auf den Aufbau des Mehrgenerationen-Orchesters. "Es geht eigentlich nicht, ein Orchesterinstrument ganz allein zu erlernen", sagt Standera. Die Schüler müssten die Gelegenheit bekommen, es in einem größeren Ensemble spielen zu können und es auf diese Weise kennen zu lernen. Und wenn Eltern ihre Kinder zum Unterricht anmelden, würden sie oft nach Instrumenten fragen, die sie selbst kennen oder gespielt haben, also nach Klavier, Schlagzeug, Geige oder Gitarre. Die Möglichkeit, Instrumente wie den Kontrabass oder die Oboe einmal auszuprobieren, werde aber kaum erwogen.

Das für alle Altersgruppen offene Orchester der neuen Musikschule zeigt, wie es geht. Mit Niels Templin steht ein musikalisch wie pädagogisch versierter Leiter an seiner Spitze. Neben den Musikschülern, die in der Mehrzahl sind, gibt es auch Mitspieler, die zwar keine Berufsmusiker sind, doch mitunter schon seit Jahrzehnten ihr Instrument spielen. Unterstützung findet das Orchester aber auch bei professionellen Musikern. Beide können voneinander profitieren. So wirkte der Panketalear Komponist Helmut Zapf beim Eröffnungskonzert am Tasteninstrument mit. "Im Orchester spielen Mütter mit ihren Söhnen und Väter mit ihren Töchtern", sagt Niels Templin. Im Eröffnungskonzert sind drei siebenjährige Kinder mit der Geige bereits dabei. Das Familienkonzert "The Fairy Queen in Deutschland" unter dem Motto "Wenn ich einmal König oder gar Bundeskanzlerin wär’" mit Musik von Henry Purcell und anderen ist am Sonntag, 25. August, um 16 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche in Bernau bei freiem Eintritt zu erleben. Außerdem ist die Musikschule am 7. September beim Familienfest in Panketal am Nachmittag auf dem Schulgelände vertreten.

Anlaufstationen

In der Neuen Musikschule bietet ein Stamm von rund 45 Musikschullehrern Unterricht in 20 unterschiedlichen Instrumentenkategorien, Gesang sowie im Band- und Ensemblespiel. Das Angebot beginnt für Kinder ab etwa anderthalb Jahren mit der spielerisch angelegten musikalischen Früherziehung und reicht bis zur Studienvorbereitung. Persönliche Nachfragen sind am Bahnhofsplatz 1 in Bernau montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr möglich. Eine Anlaufstelle in Panketal soll neben den Unterrichtsräumen noch geschaffen werden.

Kontakt:post@neue-musikschule.de, www.neue-musikschule.de, Telefon 03338 706187