Brandenburgia e.V. jubiliert

Brandenburg Die Mitglieder des BSV "Brandenburg e.V." feiern am Sonntag, 11. August, auf den Tag genau ihr 100-jähriges Jubiläum. Gemeinsam mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft, gesellschaftlichen Organisationen und privaten Gästen wird das Ereignis mit einer Festveranstaltung im Altstädtischen Rathaus würdig begangen.

In Ihren Grußworten würdigen Dr. Wolfgang Erlebach, Beigeordneter der Stadtverwaltung, Dr. Dietlind Tiemann, Mitglied des Bundestages und der Vorsitzende des Philatelisten-Vereins Nordost unc Dr. Klaus-Dieter Schult die Leistungen des Vereins in der Forschung sowie Dokumentierung von Post- bzw. Heimatgeschichte.

Denn 100 Jahre BSV "Brandenburg e.V." sind nicht gleich 100 Jahre organisierte Philatelie in der Havelstadt. Schon 1883 schlossen sich Briefmarkenfreunde in der "Sektion Brandenburg a. H." als Bestandteil des "Internationalen Philatelisten Vereins Dresden" zusammen. In der Folgezeit entstanden mehrere Sammler-Vereine in der Stadt aber nur der Verein "Brandenburgia" hatte 100 Jahre bestand.

Anlässlich dieses Jubiläums erscheinen eine Festschrift, ein Gedenkblatt sowie ein Sonderumschlag mit Sonderstempel. Die Motive beziehen sich auf historische Objekte, wie das Altstädtische Rathaus von Brandenburg an der Havel, dem Roland zu Brandenburg und einem Gotischen Ornament des Rathauses.

Anfragen und Bestellungen sind bei Thomas Pescht, unter pescht@brandenburgia-online.de möglich.