DPA

Darmstadt (dpa) Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat die Veröffentlichung der Nominierung für die Weltmeisterschaften vom 27. September bis 6. Oktober in Katar kurzfristig verschoben.

Die Bekanntgabe des Großteils des WM-Aufgebots soll nun am Freitag erfolgen, teilte der DLV mit. Begründet wird die Verschiebung mit noch nicht final abgeschlossenen internen Abstimmungen und der parallelen Anreise des deutschen Teams zur Team-EM nach Bydgoszcz/Polen, die am Wochenende ausgetragen wird. Ein wesentlicher Baustein der WM-Ausscheidung waren am vergangenen Wochenende die deutschen Meisterschaften in Berlin.