Zahl der Asylbewerber in Brandenburg rückläufig

dpa

Potsdam (dpa) In Berlin und Brandenburg ist die Zahl der Asylbewerber nahezu gleich geblieben: Ende 2018 erhielten ähnlich viele Menschen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wie ein Jahr zuvor - in Berlin 25 096, in Brandenburg 15 250. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mit. In Brandenburg gab es damit einen Rückgang um 1,9 Prozent, in Berlin um 0,1 Prozent.

Die meisten Leistungsberechtigten kommen laut der Erhebung aus Asien. In Berlin sind das 59 Prozent, in Brandenburg 40 Prozent. Am stärksten vertreten sind demnach Menschen aus Afghanistan, dem Iran und dem Irak. Die zweitgrößte Gruppe der Leistungsberechtigten stammt aus Europa: In Berlin jeder Fünfte, in Brandenburg jeder Dritte. Die Menschen aus dieser Gruppe kämen überwiegend aus der Russischen Föderation, berichtete das Amt. 60 Prozent der Personen sind männlich. Rund ein Drittel sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.