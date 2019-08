Nominiert für Deutschen Engagementpreis

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Mit 10.000 Euro ist der Deutsche Engagementpreis des Bündnis für Gemeinnützigkeit dotiert. Bis zum 31. Juli wurden 617 engagierte Menschen mit ihren Organisationen nominiert. 20 kommen aus dem Land Brandenburg, drei davon setzen sich für Menschen im Landkreis Havelland ein.

In fünf Kategorien vergibt eine Fachjury den Deutschen Engagementpreis. Zudem können die Bürger im Onlinevoting mitbestimmen, welcher Engagierter den Publikumspreis erhalten soll. Dieser ist mit 10.000 Euro dotiert. Für die drei havelländischen Organisationen kann ab dem 12. September bis einschließlich 24. Oktober abgestimmt werden. Dabei ist Gerhard Franzen vom BürgerBus Dallgow Döberitz. Der Verein wurde durch den Ehrenamtspreis Havelland nominiert. Auf der Internetseite des Deutschen Ehrenamtspreises heißt es über Franzen, dass er den BürgerBus Dallgow-Döberitz e. V. (BüBu) gegründet hat und ihm vorsitzt. "Der 2013 gegründete Verein hat eine offizielle und reguläre Buslinie für die wachsende Gemeinde Dallgow-Döberitz ins Leben gerufen und betreibt diese mit nachhaltigem Erfolg. Ein Projekt, das die Mobilität im Alter zu seiner erfolgreichen Kernidee gemacht hat, insbesondere in den Ortsteilen der Gemeinde, die der ÖPNV nicht bedienen kann", heißt es weiter auf der Internetseite. Durch seine Begeisterung für das Projekt seien 14 Fahrer ehrenamtlich bereit sich für die Bürger in Dallgow-Döberitz in den Bus zu setzen.

Ebenfalls durch den Ehrenamtspreis Havelland wurde der Heimat und Sportverein Kotzen für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Der Verein sei Taktgeber für Aktivitäten im Dorf. Die Mitte des Ortes wird mit den Bewohner neu gestaltet. Feste, wie das jährliche Parkfest gemeinsam geplant. Zudem initiiere er Projekte, wie "Hände reichen – Initiative ergreifen" und "Lieber machen, statt kritisieren", heißt es zum Verein auf www.deutscher-engagementpreis.de.

Die dritte nominierte Organisation macht sich vor allem für Projekt in der Kreisstadt stark. Die Bürgerstiftung für die Region Rathenow wurde durch den Deutscher Stifterpreis nominiert. "Die Bürgerstiftung will erreichen, dass die Bürger und Unternehmen der Region mehr Mitverantwortung für die Gestaltung ihres Gemeinwesens übernehmen", so auf der Internetseite des Deutschen Engagementspreises nachzulesen. Sie erkenne ihre Aufgaben darin, bei der eigenverantwortlichen Bewältigung gesellschaftlicher Aufgaben in der Region mitzuwirken.

Wie die drei Engagierten von Ausrichtern von Preisen für bürgerschaftliches Engagement nominiert wurden, ist dies bei allen Nominierten der Fall. Vorgeschlagen wurden sie von 210 Ausrichtern verschiedener Preise.

Anfang September wird eine Jury über die Preisträger in den mit jeweils 5.000 Euro dotierten fünf Kategorien "Chancen schaffen", "Leben bewahren", "Generationen verbinden", "Grenzen überwinden" und "Demokratie stärken" entscheiden. Alle anderen Nominierten haben beim Publikumspreis die Chance auf 10.000 Euro Preisgeld. Die Online-Abstimmung über den Publikumspreis findet vom 12. September bis zum 24. Oktober 2019 statt. Bekannt gegeben werden die Gewinner aller sechs Preise bei einer festlichen Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin.

Mit dem Deutsche Engagementpreis soll die Anerkennungskultur in Deutschland gestärkt und mehr Menschen für freiwilliges Engagement begeistert werden. Initiator und Träger des seit 2009 vergebenen Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Verbänden der Zivilgesellschaft in Deutschland. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.