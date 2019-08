Mit Ernst Paul Dörfler die Natur erleben

Silvia Passow

Brandenburg Die Initiatoren der Volksinitiative "Artenvielfalt retten - Zukunft sichern" konnten den Naturschützer und Autor des Buches "Nestwärme", Dr. Ernst Paul Dörfler, als Unterstützer gewinnen. Dies gab die Initiative in einer Pressemitteilung bekannt. Dr. Ernst Paul Dörfler bietet in den folgenden Wochen durch ihn begleitete Spaziergänge in die Region an. Während seiner Exkursionen durch Brandenburg, wird er die Schönheit der Natur aufzeigen und erklären, wie und warum deren Vielfalt bedroht ist und wie zum Erhalt der Artenvielfalt beigetragen werden kann.

Wer den Naturschützer auf seinen Touren begleiten möchte, kann hierfür aus verschiedenen Startpunkten und Terminen auswählen: An diesem Wochenende starten Spaziergänge in den Landkreisen Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark. Am 10. August, um 10 Uhr in Jüterbog, Festwiese im Schlosspark sowie am 10. August um 14 Uhr in Luckenwalde vom Kreishaus Luckenwalde. Am Sonntag, 11. August startet ein Spaziergang um 13.30 Uhr (bis 15.30 Uhr) in Beelitz, Gasthaus Rieben.

Am Samstag, 17. August kommt der Ökologe nach Fürstenberg/Gransee und Oranienburg (noch in Planung). Am 24. August startet ein Spaziergang in Potsdam, Charlottenhof um 10 Uhr, und ein weiterer um 16 Uhr in Frankfurt/Oder, Ziegenwerder. Am Sonntag, 25. August lädt Dörfler um 10.30 Uhr nach Hermersdorf bei Müncheberg ein.

Am Samstag, 21. September 13 bis 15 Uhr, in Fichtenwalde, wird noch einmal vom Markt aus gewandert. Am Abend des 21. Septembers kann um 18 Uhr in Paulinenaue, Altes Bahnhofsgebäude, eine Präsentation des Autors besucht werden.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Infos: www.artenvielfalt-brandenburg.de