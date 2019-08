Verfolgungsjagd bis nach Frankfurt

MOZ

Hönow (MOZ) Am frühen Mittwochmorgen ist in der Berliner Straße ein Opel Astra ins Visier eines Polizei-Lasergerätes geraten. Als der Wagen aus dem Verkehr gezogen werden sollte, ignorierte dies dessen Fahrer jedoch und verschwand in Richtung A 10. Die Flucht führte weiter über die A 12 und dann auf die B112. Erst der Einsatz eines Stoppsticks beendete die Flucht letztlich am Ortseingang von Frankfurt (Oder). Die Beamten stellten den 41-jährigen Berliner und dessen 43-jährigen Beifahrer. Der Jüngere ist bereits polizeilich bekannt und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Atemalkoholtest bei ihm zeigte 0,53 Promille. Das Duo wurde vorläufig festgenommen. Das Fahrzeug mit samt Bargeld in dreistelliger Höhe, mehreren Handys, einem Elektroschocker und Betäubungsmitteln wurde sichergestellt.