Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Anders als erwartet, endete am Mittwoch eine Müllsammelaktion des 13. Jahrgangs der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule in Birkenwerder. Ein Gruppe Jugendlicher glaubte, in einem Waldstück am Ende der Straße "Am Briesewald" eine Handgranate im Laub entdeckt zu haben. Sie verständigten sofort die Polizei und die Verwaltung im Rathaus Birkenwerder. Hilmar Schütte vom Umweltamt ließ den Bereich umgehend absperren und markierte den Fundort. Zudem wurde der Kampfmitttelbeseitigungsdienst (KMD) informiert. "Die Jugendliche haben besonnen und umsichtig reagiert", lobte Schütte die Gruppe.

Tatsächlich handelte es sich bei dem brisanten Fundstück aber um ein altes Tischfeuerzeug, das täuschend echt einer Handgranate nachgebaut wurde. Das stellte ein KMD-Experte vor Ort fest. Der Sperrkreis im Wald konnte gegen 13.30 Uhr aufgehoben werden.

An der Müll-Aktion zum Schuljahresauftakt haben etwa 60 Schülerinnen und Schüler sowie einige Lehrer teilgenommen. Es wurden mehrere Müllsäcke gefüllt.