Eine CO2-Steuer belastet die "Kleinen"

Meta Reffert

Bernau (Freie Autorin) Um die selbstgesteckten und internationalen Klimaziele für 2030 zu erreichen, ist Deutschland aktuell nicht auf dem direkten Weg. In der öffentlichen Debatte wird deswegen überlegt, wie man die Menschen zu klimafreundlicherem Verhalten animieren könnte. Im Gespräch ist momentan eine CO2-Steuer, die Deutschland wieder auf Kurs bringen soll. Die Abgaben an den Staat werden in eine klimafreundlichere Produktion investiert werden, so die Idee. Darüber hinaus soll die Steuer den Ausstoß von Treibhausgasen, die die Erderwärmung vorantreiben, verteuern. Doch die Steuer träfe auch Autofahrer, da sich die Preise auf Treibstoffe wie Benzin, Diesel und Erdgas sich erhöhen würden.

Steuer gilt als ungerecht

Die MOZ hat eine Straßenumfrage durchgeführt und eventuell künftige CO2-Steuerzahler nach ihrer Meinung gefragt. "Ich halte die CO2-Steuer für Schwachsinn. Das ist Geldschneiderei – wir geben dem Kind einfach einen anderen Namen. Ich finde es ungerecht, das ist einfach der falsche Weg", sagt der Bernauer Michael Kessmann (38).

Ähnlicher Meinung ist auch Jürgen Frenzel, ebenfalls aus Bernau: "Das ist eine Steuer an der falschen Stelle." Der 59-Jährige wünscht sich Transparenz im Umgang mit den zukünftig abgegebenen Geldern: "Keiner weiß, was mit dem Geld gemacht wird, oder ob es wirklich an der Stelle ankommt, wo es sein sollte."

Vor allem Geringverdiener könnte die künftige Steuer belasten. "Man hat mal wieder weniger im Portmonee. Man will alles rausholen, als würde man die Kleinen auspressen", äußert sich Doris Kascheike (65) aus Eberswalde.

Die Enttäuschung und Empörung ist auch bei Jessica Amlow (24) aus Bernau zu hören: "Es ist doch immer so, dass der Staat den Steuerzahler immer weiter ausnehmen will und nicht das hält, was er verspricht."

Gleicher Meinung ist auch die Bernauerin Judith Litow (39): "Es ist doch immer dasselbe, wir werden immer wieder zur Kasse gebeten. Ich glaube, wir sind eine Art Steuerstaat, wo auf alles eine Steuer erhoben werden kann. Für Leute, die eh schon weniger in der Tasche haben, ist das natürlich eine weitere Belastung, wenn man am Ende des Monats noch ein paar Pfennige weniger hat. Letztendlich fehlt es mir dann."

Statt einer Steuer wird auch der Emissionshandel als eine mögliche Alternative diskutiert. Doch die Verbraucher sehen auch andere Chancen, das Klima langfristig zu schützen. "Man müsste die Ursachen bekämpfen", schlägt Jürgen Frenzel vor.

Autokonzerne zur Kasse bitten

"Ich würde Autokonzerne endlich mal dazu bringen, dass sie den Ausstoß von CO2-Emissionen so weit senken, dass wir unsere Werte einhalten können", legt Michael Kessmann nah: "Denn die Autohersteller können etwas bewegen, nicht derjenige, der auf sie angewiesen ist. Wenn das Benzin teurer wird, trifft es mal wieder nur den Verbraucher. Und wer wird geschützt? – die Konzerne." Von den Autokonzernen redet auch Judith Litow: "Solche Vorfälle wie die Dieselskandale dürfen sich nicht wiederholen. Das darf nicht einfach so durchgehen, da muss jemand geschlafen haben."

Doch auch der Verbraucher kann sich ändern. So schlägt Doris Kascheike vor, öfter öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder viel mit dem Fahrrad zu fahren. Doch dafür sei es essentiell, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und das Radfahren in großen Städten attraktiver und sicherer zu machen, fordert Judith Litow.

Aber auch Fahrverbotszonen in großen Ballungsgebieten wie Berlin, Köln und München hält die 39-Jährige für realistisch. Ganz andere Ideen hat Jürgen Frenzel, der gesetzliche Festlegungen fordert, um Produkte, die viel CO2 produzieren oder besonders umweltbelastend sind, nach und nach zu verbieten. Beispielsweise die alte Heizung durch eine Wärmepumpe ersetzt wird. Oder dass man den Rasenmäher mit Strom anstelle von Benzin betreibt. Letztendlich ist es wichtig, Produkte, die klimafreundlich sind, attraktiver für den Verbraucher zu machen. Doch ob die CO2-Steuer kommen wird oder nicht, entscheidet sich am 20. September.