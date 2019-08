Am Freitag beginnt das 3. Altstadtfest

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es hat sich inzwischen im Festkalender der Stadt Eisenhüttenstadt etabliert: Am Freitag und Sonnabend steigt auf dem Marktplatz in Fürstenberg das inzwischen dritte Altstadtfest. Die beiden Eisenhüttenstädter Gastronome Torsten Maeding und Hartmut Rose hatten, als das traditionsreiche Brückenfest nicht mehr stattfand, kurzentschlossen entschieden, ein eigenes Fest auf die Beine zu stellen.

In diesem Jahr findet das Altstadtfest nicht an dem üblichen Termin – eine Woche vor dem Stadtfest – statt sondern ein Wochenende früher. Man habe sich mit den Veranstaltern der Freilichtbühne abgestimmt, wo am 16. und 17. August Konzerte stattfinden.

Los geht es am Freitag auf dem Marktplatz ab zirka 18 Uhr. Ab 20 Uhr spielt die "Total-Live Band" aus Cottbus. "Die war schon einmal da und hatte beim ersten Mal einen super Zuspruch", sagt Torsten Maeding, der eigentlich nur als Tschernie´s bekannt ist. DJ Maik gestaltet mit seiner Disco den Rahmen. Spätestens um 2 Uhr, so lange gilt die Ausnahmegenehmigung, wird die Musik beendet sein.

Am Sonnabend geht es um 14 Uhr weiter. Die Organisatoren haben Wert darauf gelegt, dass das Bühnenprogramm einen regionalen Akzent hat. Um 14 Uhr tritt die Kita Wilhelmina auf, danach der Männergesangverein Germania. Für 17 Uhr hat sich Ronny Gander angesagt, der fast schon ein Stammgast beim Altstadtfest ist. Ab 18.30 Uhr ist die Andrea-Berg-Double-Show mit Dani zu erleben. Der Abend klingt mit den Partyshakers aus, die "Party Total" versprechen. DJ Maik moderiert.

Es wird eine Imbisstrecke geben, verspricht Torsten Maeding. Erstmals wird es einen extra Wagen geben, auf dem Cocktails und Mix-Getränke angeboten werden. Darüber hinaus ist der Schaustellerbetrieb Müller aus Fürstnberg mit von der Partie.