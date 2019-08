Schüler müssen nach Lkw-Unfall kilometerweit laufen

Roland Becker

Velten (MOZ) Gleich der zweite Schultag an einer Hennigsdorfer Oberschule bescherte einem Siebtklässler einen unerwartet langen Spaziergang. Der Veltener war am Dienstag in einem Bus der Linie 824 der OVG unterwegs nach Hause, als der Busfahrer ihm und weiteren Schülern verkündete, dass die Veltener unter ihnen an der Haltestelle Marwitz-Turnhalle aussteigen müssten. Der Grund dafür: Wegen des Unfalls an der Veltener Autobahnbrücke, deren Durchfahrt für etwa zwei Stunden gesperrt wurde, musste der Bus von seiner normalen Streckenführung abweichen und fuhr somit nicht die Veltener Haltestellen an.

Für den Zwölfjährigen hieß das in diesem Moment, dass er bis zur Straße Am Sportplatz, in der er wohnt, zu Fuß laufen muss. Google Maps weist für den kürzesten Fußweg 4,3 Kilometer aus. Dafür ist eine knappe Stunde einzuplanen.

Zumindest einem Freund von ihm, so berichtete am Mittwoch seine Mutter Anja Liebau, sei es ebenso gegangen. "Sie wussten sich nicht zu helfen", erzählte sie. Bis in Höhe Velten-Süd hatten es die Schüler dann schon geschafft, als auf einen Anruf hin die Oma des Zwölfjährigen mit dem Auto kam und den Fußweg erheblich verkürzte. "Die Kinder wurden einfach ohne Ankündigung in Marwitz aus dem Bus geschmissen und waren am zweiten Schultag auf sich gestellt. Ich finde das nicht richtig", ärgert sich die Mutter.

Weshalb der Busfahrer so reagiert hat und ob er das auf Anweisung tat, war am Mittwoch zunächst nicht zu erfahren. OVG-Chef Klaus-Peter Fischer sei den Tag über nicht erreichbar, ein anderer Mitarbeiter dürfe keine Auskunft geben, hieß es aus dem Sekretariat. Auch Andreas Ernst, Chef der Oberhavel Holding, zu der die OVG gehört, war am Mittwoch zunächst nicht zu sprechen. Damit bleibt vorerst offen, weshalb die von der Sperrung betroffenen Busse – die Linie fährt im 20-Minuten-Takt – nicht zumindest einen Abstecher nach Velten fuhr, um zum Beispiel am Bahnhof Fahrgäste abzusetzen.