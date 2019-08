Landkreis lehnt Schulfiliale in Vehlefanz ab

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Der Landkreis Oberhavel spricht sich gegen eine Schulfiliale der Veltener Barbara-Zürner-Oberschule für den Standort in Vehlefanz aus. Oberkrämers Linke brachte diesen Vorschlag, wie berichtet, in ihrem ausgearbeiteten Plädoyer für eine weiterführende Oberschule in der Gemeinde auf. Kreissprecherin Constanze Gatzke teilt auf Nachfrage mit: "Die Überlegung hinsichtlich einer Filiale einer weiterführenden allgemein bildenden Schule in der Gemeinde Oberkrämer wurde durch den Fachbereich Schulangelegenheiten geprüft und aufgrund der Regelungen im Brandenburger Schulgesetz verworfen."

Ministerium dagegen

Das Schulgesetz sehe vor, dass Schulen in zusammenhängenden Gebäuden untergebracht werden. "Die Unterbringung in getrennten Gebäuden ist nur in Ausnahmefällen zulässig", so Gatzke. Eine Filiale in Vehlefanz befände sich außerhalb der Kommune des eigentlichen Schulstandortes und würde nicht unter die Ausnahmeregelung fallen. "Die örtliche Trennung von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen lehnt das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport grundsätzlich ab", teilt die Kreissprecherin mit. Die Variante einer Filiale einer weiterführenden allgemein bildenden Schule in Vehlefanz sei demnach "nicht zielführend".

Oberkrämers Linken-Chef Sebastian Wolf stellte sein Konzept der Schulfiliale am Dienstag vor. Er schlug vor, die Zürner-Oberschule in eine Gesamtschule umzuwandeln und eine zweizügige Filiale in Vehlefanz zu errichten, um den künftigen Bedarf an Schulplätzen in der prosperierenden Gemeinde decken zu können. Die Kosten einer neuen Schule würden laut der Linken bei rund 15 Millionen Euro liegen. Diese sollte zum Großteil der Landkreis übernehmen.