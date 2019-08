Polizei sucht Zeugen nach Schuppenbrand

RA

Neuruppin (MOZ) Nach einem Schuppenbrand an der Fehrbelliner Straße in Neuruppin sucht die Polizei nun Zeugen.

Die Hütte war am Dienstag gegen 22 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Schuppen befand sich in einem kleinen angrenzenden Waldgebiet und misst etwa drei mal fünf Meter. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Zeugen beobachteten am Ort einen Mann, der in der Nähe des Brandes herumlief und möglicherweise Angaben zum Sachverhalt machen kann. Er soll ungefähr 18 bis 20 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß von dünner Statur sein. Weiter soll er kurze dunkle Haare sowie ein T-Shirt in neon-orange und eine Bauchtasche getragen haben.

Der Mann wird gebeten, sich telefonisch in der Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin unter 03391 3540 zu melden. Die Untersuchungen dauern an.