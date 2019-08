Neue Bereitschaftspraxis soll Rettungsdienst entlasten

OGA

Oranienburg (MOZ) Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) eröffnet am 12. August eine ärztliche Bereitschaftspraxis. Patienten erhalten dort medizinische Hilfe bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen zu den Zeiten, in denen Arztpraxen in der Regel geschlossen sind. Gleichzeitig versprechen sich die Kliniken davon eine Entlastung ihrer Rettungsstelle. Die KVBB betreibt die Praxis in Zusammenarbeit mit der kreiseigenen Oberhavel Kliniken GmbH.

"Von Vorteil ist, dass Erkrankte im Ernstfall nicht mehr recherchieren müssen, welcher Arzt Bereitschaftsdienst hat, denn es gibt einen festen Anlaufpunkt in der Klinik Oranienburg", sagt Klinken-Geschäftsführer Detlef Troppens. Künftig können sich Patienten aus Hennigsdorf, Oranienburg und Hohen Neuendorf an die bundesweit gültige Bereitschaftsdienstnummer 116117 wenden. "Alle Anrufe aus der Region gehen zentral in der KVBB-Koordinierungsstelle in Potsdam ein. Die medizinisch geschulten Mitarbeiter nehmen die Anrufe entgegen, beraten die Patienten und koordinieren für diese die individuell richtige Versorgung. Dabei wird insbesondere auch auf die ärztliche Bereitschaftspraxis verwiesen", erläutert Dipl.-Med. Andreas Schwark, stellvertretender Vorsitzender der KVBB. "Für immobile Patienten gibt es in dringenden Fällen weiterhin einen Besuchsdienst."

Kliniken-Chef Troppens sieht einen weiteren Vorteil: "Die Bereitschaftspraxis werde dazu beitragen, dass sich die Notaufnahme der Klinik Oranienburg künftig verstärkt auf Patienten mit schweren Erkrankungen konzentrieren kann, die in der Regel eine stationäre Weiterbehandlung benötigen." Dort dürften sich dann auch die Wartezeiten reduzieren.

Die Ärztliche Bereitschaftspraxis ist montags, dienstags und donnerstags jeweils zwischen 19 und 21 Uhr geöffnet, ebenso mittwochs 16 bis 21 Uhr und freitags von 14 bis 21 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen sind die Ärzte dort jeweils zwischen 9 und 20 Uhr anzutreffen.