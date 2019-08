300 Jahre Königshorst

René Wernitz

Havelland/Königshorst (MOZ) 1718 ist das Jahr, in dem Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. (1688-1740) eine für das Havelland wegweisende Order erließ. Zur Trockenlegung des Havelländischen Luchs ordnete er den Bau des Großen Havelländischen Hauptkanals an.

Über den Verlauf des Projekts berichtet Johan Georg Krünitz in seinem vielbändigen Werk mit dem eher sperrigen Namen "Oekonomische Encyklopädie oder allgemeines System der Staats- Stadt- Haus- und Landwirthschaft". In Band 43 beschreibt er unter anderem die Baugeschichte des Kanals, der sich quer durch den heutigen Landkreis zieht.

Eine unmittelbare Folge des Projekts war der 1719 beginnende Bau mehrerer Gebäude im späteren königlich-preußischen Domänenamt Königshorst. Der rund zehn Kilometer südlich von Fehrbellin und 13 Kilometer nordwestlich von Nauen gelegene Ort feiert demnach nun seinen Ursprung vor 300 Jahren. Die Party steigt an diesem Samstag, 10. August. Zum Auftakt um 10.00 Uhr gibt es einen Festgottesdienst in der 1737 errichteten Dorfkirche. Schauspielerin Katharina Thalbach wird zu einer kurzen Lesung erwartet. Anschließend startet ein Festumzug durch das Dorf, an dem historisch gestaltete Wagen der Ortsteile, Feuerwehren der Gegend, Schützenvereine und weitere Traditionsvereine teilnehmen. Zum Höhepunkt soll die feierliche Einweihung eines Denkmals zur 300-Jahr-Feier werden.

Ab 12.30 Uhr herrscht buntes Markttreiben auf dem Festplatz der ehemaligen Grundschule. Neben verschiedenen Händlern der Region (u.a. Die Kuhhorster, Karla Buntrock, Bio-Landgarten Herkner) wird traditionelles Handwerk und Hufschmiedekunst präsentiert. Kinder kommen auf der Hüpfburg, beim Schminken, Basteln oder Ponyreiten auf ihre Kosten, während die Eltern beim Dorf-Quiz oder Kuhroulette ihr Glück versuchen können. "Landwirtschaft im Luch" heißt es um 14.00 und 17.00 Uhr, wenn Filme gezeigt werden. Um 15.00 und 17.30 Uhr tritt der Semnonen-Stamm auf. Bekanntlich war auch das Havelland Siedlungsgebiet des germanischen Stammes der Semnonen. Eine historische Modenschau beginnt um 15.30 Uhr. Der Heimatverein Nauen macht um 16.15 Uhr Geschichte erlebbar. Mit einem Kartoffelschälwettbewerb um 18.00 Uhr geht es ins Abendprogramm über. Ab 19.00 Uhr ist Tanz.