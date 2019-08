Uwe Feiler gegen höhere Steuer auf Fleischprodukte

OGA

Oberhavel (MOZ) Oberhavels Bundestagsabgeordneter Uwe Feiler (CDU) hat sich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf Fleischprodukte von 7 auf 19 Prozent ausgesprochen.

"Die Mehrwertsteuer ist kein Instrument für ordnungspolitische Maßnahmen. Eine Erhöhung der Steuer führt an dieser Stelle ausschließlich zur Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger", erklärte Feiler, der dem Finanzausschuss des Bundestages angehört und Berichterstatter seiner Fraktion für die Umsatzsteuer ist, am Mittwoch. "Ich halte diesen Weg für einen falschen Ansatz, die Nutztierhaltung in Deutschland nachhaltig zu verbessern", so Feiler.

Mehrere Bundespolitiker hatten zuletzt gefordert, die Mehrwertsteuer-Reduktion auf Fleischprodukte aufzuheben und die Steuermehreinnahmen zweckgebunden für die Stärkung des Tierwohls einzusetzen. "Da Steuern zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs dienen, ist es jedoch nicht umsetzbar, Steuern zweckgebunden einzusetzen. Dies sollte den Bund dennoch nicht daran hindern, die Anstrengungen für mehr Tierwohl ohne Steuererhöhungen zu verstärken", erklärte Feiler.