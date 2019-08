Zwei neue Spender für Hundekotbeutel

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Am Neuruppiner Bernhard-Brasch-Platz und am Wall stehen seit Kurzem je ein Spender für Hundekotbeutel samt Abfalleimer. Solche Stationen hatten sich die Neuruppiner bei der Einführung des ersten Bürgerhaushaltes 2018 gewünscht. Dieser Vorschlag erhielt genügend Stimmen, sodass er nun realisiert wurde.

Der ebenfalls über den Bürgerhaushalt finanzierte Aufbau von Freeletics-Sportanlagen soll noch in diesem Jahr erfolgen. Für 2020 ist das Einrichten eines Schwimmerbereiches an der Badestelle an der Kastanienwiese geplant.