Sonderbusse und Straßensperrung

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die Festmeile, Hennigsdorfs größte Party, hat Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr. Vom Freitag, 23. August, 16 Uhr, bis zum darauffolgenden Sonntag, 22 Uhr, wird die Rathenaustraße in Höhe des Postplatzes (von Heinrich-Heine- bis Karl-Marx-Straße) gesperrt. Eine Ausnahme gilt nur für Lieferfahrzeuge. Während des Feuerwerks am Freitag gilt zwischen 21.30 und 22.30 Uhr ein Parkverbot auf der linken Seite der Rathenau- sowie auf der rechten Seite der Poststraße (jeweils in Höhe des Parkhauses).

Zusätzliche Busse

Das Kulturamt des Rathauses teilt zudem mit, dass Festbesucher auf zusätzliche Busse zurückgreifen können. Die Linie 819 wird am Freitag und Sonnabend vom S-Bahnhof Richtung Hennigsdorf-Nord um 22.37, 23.27, 0.37 und 0.57 verkehren. In Richtung Nieder Neuendorf (bis Spandauer Landstraße) gibt es Verbindungen, die an derselben Stelle um 22.56, 23.56, 0.36 und 0.56 Uhr abfahren.