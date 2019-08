Woidke: Veltener S-Bahn nicht vor 2026

Roland Becker

Velten (MOZ) Veltens SPD-Mitglieder haben am Dienstag ordentlich zu tun. Als Ordner, am Bratwurststand und im Getränkewagen gehen sie ungewöhnlichen Jobs nach. Bier und Cola schenken Bürgermeisterin Ines Hübner und die Stadtverordnete Katja Noack übrigens in Plastikbechern aus.

Bier, Bratwurst und dann noch der Ministerpräsident: So viel ist auf Veltens Marktplatz selten los. Mit all den zeitweiligen Zaungästen lauschen etwa 150 Besucher Woidkes Sätzen, mit denen er helfen will, dem Direktkandidaten Andreas Noack, vor allem aber seiner im Umfragetief verharrenden SPD ein gutes Ergebnis zu bescheren.

Woidke versucht es auf die emotionale Weise. Er will die Wähler packen, indem er den Zusammenhalt brandenburgischer Art beschwört. Und er hat auch gleich ein Beispiel parat. Mit hochgekrempelten Hemdsärmeln erzählt er eine rührende Geschichte von den Menschen, die bei den heftigen Waldbränden um ihr Heim bangten. "Dieser Zusammenhalt hat unser Land stark gemacht." Und der dürfe durch die Wahl "von Rechtspopulisten oder noch schlimmer, von Rechtsextremen" aufs Spiel gesetzt werden. Mehrfach noch wird der Landesvater vor der AfD warnen, ohne sie beim Namen zu nennen. Sein Blick dürfte dabei all die Plakate dieser Partei im Blick haben, mit denen am Morgen AfD-Kommunalpolitiker Marco Schulze den Markt zugepflastert hat.

Doch was hat die SPD ihren Wählern zu bieten? Woidke setzt vor allem auf Erfolge: Die Zahlen für Wirtschaftsentwicklung und Steueraufkommen zeigen nach oben, die für Arbeitslosigkeit und Schulden nach unten. Er lobt die Retterprämie für ehrenamtliche Feuerwehrhelfer und verschweigt, dass diese sich eine andere Unterstützung gewünscht hätten. Er verspricht mehr Polizisten und verschweigt die von SPD-Hand geführten Reformen, mit der die Stellenzahl drastisch gekürzt wurde.

Und es gibt Schelte. Schelte für Zustände, an denen andere als Brandenburgs SPD die Schuld tragen. Rentenungerechtigkeit, Versäumnisse in der Pflegeversicherung oder die Sparpolitik bei der Bahn; es klingt, als empfehle sich Woidke als Bundespolitiker.

Apropos Bahn: In Velten darf dabei der noch immer fehlende S-Bahn-Anschluss nicht unerwähnt bleiben. Es gibt nur mäßigen Beifall, als der Ministerpräsident verspricht: "Wir werden Velten an die S-Bahn anschließen. Das ist beschlossen." Diesen Satz haben die Veltener immer wieder gehört. Die örtliche SPD plakatierte 2017 gar: "S-Bahn frühestens 2021." Woidke will sich gar keine Zeitschiene entlocken lassen. Ihm ist noch nicht einmal "Da müssen wir klotzen!" zu entlocken. Stattdessen sagt er auf Nachfrage: "Jeder, der sagt, die S-Bahn steht in sechs, sieben Jahren, der lügt."

Veltenern wie Lothar Schünemann ist das zu wenig. Zum 75. Geburtstag habe ihm der jetzige SPD-Kandidat Andreas Noack versprochen, dass beide noch gemeinsam in Velten in die S-Bahn steigen werden. Jetzt ist der Rentner 81. Woidkes sieben weitere Jahre sind in diesem Alter eine lange Zeit. Noack verspricht: "Ich werde in dieser Frage ein unbequemer Partner bleiben." An diesem Abend löst er das Versprechen nicht ein. Als Woidke statt von Chancen von all den Schwierigkeiten auf dem Weg zu einer neuen Bahnverbindung spricht, drängelt Noack nicht. Er springt seinem Landesvater bei.

Der wiederum verlässt die Ofenstadt nicht, ohne die erstarkten Grünen – zugleich ein wahrscheinlicher Koalitionspartner – heftig anzugreifen: "Grün heißt nicht automatisch, mehr Klimaschutz zu bekommen, sondern wahrscheinlich eher, dass die Bürger mehr belastet werden."

Woidke gibt auf dem Veltener Markt nicht nur den Kämpfer. Er will auch als Kumpel rüberkommen. Und so wandert er von Biertisch zu Biertisch. Für die Gespräche unter vier, sechs oder acht Augen nimmt er sich Zeit. Dem zum Opfer fällt die öffentliche Fragerunde am eigens herbeigeschafften roten Tisch. Langsam zerstreut sich das Publikum. Fragen, die sie in großer Runde stellen wollten, nehmen die Veltener wieder mit nach Hause.

Die Plastikbecher hingegen wandern in die Mülleimer. Mittlerweile hat sich die an dem Verpackungsmüll geäußerte Kritik bis zum Landtagskandidaten herumgesprochen. "Das waren Restbestände", behauptet Andreas Noack. Für die verteilten Gummibierchen möge das nicht gelten.