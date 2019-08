Bauer fordert komplettes Umdenken in der Landwirtschaft

Wolffgang Gumprich

Gransee Von 1997 bis 2006 blieben die Bodenpreise in Brandenburg relativ stabil bei rund 3 000 Euro pro Hektar. Doch 2014 schossen sie um etwa das Vierfache in die Höhe. Aber: Die Erträge zwischen 2010 und 2017 wuchsen nur etwa um 300 Euro pro Hektar.

Zahlen, die der Landtagsfraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Axel Vogel am Dienstag den Zuhörern der Podiumsdiskussion "Welches Landbodenrecht wollen wir?" im Hospital Global vorlegte. Mit am Tisch saßen Reinhild Benning, Landwirtin der Hofgemeinschaft Katharinenhof Gransee, sowie Mathias Peeters, der sich als "Farmer for the future" beschreibt. Moderiert wurde die Diskussion von Carla Kniestedt.

Das so genannte Landgrabbing gebe es auch in Brandenburg, schildert Vogel. So befänden sich in Teltow-Fläming und Märkisch-Oderland mehr als ein Drittel der 179 Landwirtschaftsunternehmen im Besitz ortsfremder Investoren, fast die Hälfte davon ohne landwirtschaftlichen Bezug.

Neues Gesetz

Dem wollen die Grünen mit einem Gesetz entgegenwirken. Im Kern sei dies eine Genehmigungspflicht bei Anteilskäufen an landwirtschaftlichen Betrieben sowie die rechtliche Stärkung ortsansässiger Landwirte bei Verkauf und Verpachtung von Agrarland. Zudem fordert Vogel eine gemeinnützige landeseigene Siedlungsgesellschaft, die auch für längere Zeit Boden bevorraten und Land verpachten darf, um die bestehenden Agrarstrukturen zu sichern und durch eine breitere Streuung des Eigentums in den Händen von Landwirten zu verbessern.

Spannende Themen

Viel interessanter als der Gesetzesvorschlag war die lebhafte Diskussion im Anschluss. Angetrieben wurde sie vom "Farmer for the Future" Mathias Peeters, der aus den Niederlanden vor Jahren in das "Mysterium Brandenburg" kam. Er unterstellte vielen Landwirten, dass sie den Kontakt zu ihrem Boden verloren hätten, wenn sie in ihren klimatisierten, mit Computer-Technik vollgestopften und hermetisch abgekapselten Maschinen sitzen würden. "Der Staub, den sie hinter sich lassen ist für sie wie ein Kick". Doch das sei die Bodenfruchtbarkeit, die dort durch die Luft fliege. In Brandenburg, so zitiert Peters Statistiken, habe der Humusanteil vor etwa einhundert Jahren noch sieben Prozent betragen, vor fünf Jahren waren es noch etwa 2,7 Prozent. Unter viel Beifall sagte der agile Holländer, dass der Boden keine Ware sei, er sei nicht verhandelbar.

Ein Zuhörer berichtete, dass Investoren in Brandenburg Land aufkaufen würden, damit dort Landwirte aus Niedersachsen ihre Gülle aufbringen könnten. Vogel bestätigte dies als "gängige Praxis". Ein aus dem Münsterland stammender, ehemaliger Landwirt berichtete, dass im deutsch-niederländischen Grenzgebiet die Bauern sich gegenseitig die Flächen abjagen, sodass die Hektarpreise mittlerweile bei etwa 60 000 Euro lägen. Da ging ein Raunen durch den Saal. Der Münsterländer regte er an, die Ausbildung zum Landwirt aufzuwerten. Dem widersprach Praktiker Peeters: "Landwirtschaft kann man nicht studieren, das ist alles Erfahrung und Praxis." Einig waren sich alle im Saal, dass der qualifizierte landwirtschaftliche Nachwuchs fehle.

Moderation und Grünen-Landtagskandidatin Carla Kienstedt mahnte an, dass die Menschen in den großen Städten wieder ein Gefühl für ihre Nahrungsmittel bekommen müssten.