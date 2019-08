Fürstenberger Laubenpieper feiern Jubiläum

Fühlen sich so richtig wohl bei "Gut Nass": Torsten Nauck, der Vorsitzende (links), und Uwe Blank , Zweiter Vorsitzender, freuen sich auf die Party am 10. August. Und sie hoffen, dass ein Vertreter der Stadt sowie viele Einheimische sich blicken lassen. © Foto: Thomas Pilz

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Wie der klassische Laupenpieper sieht er nicht gerade aus. Torsten Nauck hat keinen Strohhut auf dem Kopf, der ihn gegen die Sonne schützt. Er beugt sich auch nicht unablässig über die Tomatenstauden, lässt die Heckenschere klappern oder zupft weltabgewandt jedes noch so kleine Hälmchen Unkraut aus dem Beet. Und Ruheständler ist Nauck schon gar nicht. Im Gegenteil. In Berlin leitet er eine Gebäudereinigungsfirma.

Dennoch engagiert sich der knapp 48-jährige, glückliche Familienvater bei einem traditionsreichen Kleingartenverein. Und zwar in Fürstenberg. Die Interessengemeinschaft heißt sinnigerweise "Gut Nass", ist zwischen Friedhof, Bahnlinie sowie Rheinsberger Straße beheimatet und feiert am Wochenende den 100. Jahrestag ihrer Gründung.

Vielleicht ist das aber das Erfolgsgeheimnis des Vereins mit seinen dutzenden Mitgliedern: Der dynamische und bodenständige Unternehmer Torsten Nauck leitet ihn nämlich. Und das schon seit sieben Jahren.

Er schmunzelt, wenn er darauf zu sprechen kommt. Seit 13 Jahren genieße er bereits das Leben in der Kleingartenanlage. "Es kann einfach nichts Schöneres geben", schwärmt der Berliner. Obgleich er 97 Grundstücke zu verwalten habe. "Aber ich liebe diesen Frieden hier, ich liebe Fürstenberg, denn die Stadt ist so wohltuend ruhig und entspannt im Gegensatz zu der verrückt gewordenen Hauptstadt", erklärt Nauck. Und er fügt hinzu: "Wenn man mal absieht von den Güterzügen, die nachts vorbei rattern." Der Berliner hatte sich "in seine Scholle sofort verliebt". Noch am ersten Tag damals gingen ihm und seiner Frau viele Ideen durch den Kopf, wie das kleine Stückchen Land aufgewertet werden könne.

Tradition? Ja, auf die lege man wirklich Wert, auf dem Festplatz der Anlage befinde sich etwa ein Gedenkstein, auf dem steht: "Zum ewigen Wohl des Volkes". Und er wisse zu schätzen, dass viele der Pächter in der Anlage als junge Leute begannen, "und nun sind sie Rentner".

"Gut Nass" sei eine Kolonie mit sogenanntem Mischcharakter. Anbau und Erholung stehen gleichberechtigt nebeneinander. Laut Bundeskleingartengesetz sei man gleichwohl verpflichtet, Obst und Gemüse anzubauen. Dies sei ohnehin 1919 Gründungszweck gewesen, in einer Zeit, in der großes Elend herrschte, die Menschen nach dem Ersten Weltkrieg nichts zu essen hatten.

Wie sieht es aber derzeit aus in Zeiten, in denen viele Leute ins digitale Exil abwandern und Natur nur noch aus dem Supermarkt kennen. "Sie werden es kaum glauben, aber wir sind total ausgebucht, die Leute haben wieder große Lust, sich wenigstens am Wochenende im Grünen zu erholen, auch junge Familien", betont Torsten Nauck. Viele wüssten zu schätzen, dass am Freitag nach Feierabend der Schrebergarten und die Gemeinschaft rufen.

Dieses Jahr stehen übrigens bei "Gut Nass" wieder Vorstandswahlen an. Nauck hofft auf ein positives Votum, ebenso sein langjähriger Stellvertreter und zweiter Vorsitzender Uwe Blank, mit dem er gemeinsam viel bewegen konnte in den zurückliegenden Jahren. "Aber was wären wir ohne die alten und erfahrenen Leute wie etwa Heinz Natschke, der quasi ein Ehrenmitglied ist", erklärt Nauck. Und Uwe Blank fügt hinzu, ohne Leute wie Heinz, der immer zur Stelle sei und helfe, sei man echt aufgeschmissen. "Und der kennt seine Pappenheimer, denn seinen Kleingarten hat er schon von den Eltern übernommen."

Was aber unbedingt noch zu sagen sei, die Kooperation mit der Stadt Fürstenberg gestalte sich wirklich hervorragend. "Wir haben da sehr gute Erfahrung gemacht", merkt Uwe Blank an. Und auch das Miteinander mit Firmen der Region sei bestens: "Service-Techniker Jens Lojewski zum Beispiel ist jederzeit für uns da, die benachbarte Gärtnerei Weber hilft auch", betont Blank.