Buberower feiern ihr Dorffest

Buberow Wer kennt sie nicht, die Sommerzeit mit Dorf- und Kinderfesten unter freiem Himmel, Spiele für Jung und Alt, Musik und Tanz bis in die Nacht. Auch Buberow bleibt dieser Tradition treu. Viele Helfer rund um das Organisationsteam des Feuerwehrvereins haben es möglich gemacht. Am kommenden Sonnabend, 10. August, wird in Buberow auf dem Dorfanger gefeiert. Und auch in diesem Jahr haben sich die Verantwortlichen eine Menge ausgedacht.

Los geht es um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Nahtlos schließen sich verschiedene Spieleangebote für Kleine und Große an. Vom Kinderschminken über Sackhüpfen und Eierlaufen, Wasserbombenzielschlagen bis hin zur Hüpfburg ist alles dabei. Die Größeren und die ganz Großen dürfen sich im Bierfassweitwurf und Strohballen rollen messen. Und wer kennt eigentlich das "verrückte Fahrrad", das nach links fährt, wenn man nach rechts lenkt und umgekehrt. Ab 16 Uhr startet dann der Losverkauf für die diesjährige Tombola, die einige Überraschungen bereit hält. Genannt seien hier als Preise ein Gasgrill, ein Ferkel, ein Kanu oder auch ein Wurfzelt. Ab 18 Uhr erfolgt die Auswertung der Spiele. Und damit zwischen Kaffee und Abendbrot niemand hungern muss, gibt es Wurst und Fleisch vom Grill. Ab zirka 17.30 Uhr wird ein Spanferkel serviert. Am Abend kann man wie jedes Jahr bei Musik unter dem Sternenhimmel in die Nacht tanzen.

Der Feuerwehrverein Buberow und seine Helfer laden Einwohner und natürlich Gäste aus nah und fern zum Kinder- und Dorffest ein. Gleichzeitig geht ein großes Dankeschön an die zahlreichen Sponsoren und Organisatoren, die das Kinder- und Dorffest Buberow unterstützt haben.