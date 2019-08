Prominente Wissenschafts-Show im Ziegeleipark

Thomas Pilz

Mildenberg (MOZ) Wenn die "Physikanten & Co." die Welt erklären, erscheinen physikalische Phänomene wie Magie – so auch am bevorstehenden Wochenende, wenn die populärwissenschaftliche Gruppe im Ziegeleipark gastiert. Ein Laserstrahl wird zum elektrischen Bass, riesige Rauch-Wirbelringe lassen selbst Harry Potters Patronus blass aussehen.

Am 10. und 11. August erwartet die Gäste bei der 17. Faszination Technik zum Oldtimertreffen im Ziegeleipark Mildenberg ein wahres Feuerwerk des Edutainments – übrigens präsentiert von unserem Verlag. "Es ist uns ein Herzensanliegen, vermeintlich ‚schwere‘ Wissenschaft leicht und vergnüglich zu präsentieren", erklärt Diplom-Physiker Marcus Weber, Kopf und Gründer der "Physikanten & Co.". Im Ziegeleipark faszinieren sie mit verblüffenden Experimenten und bringen die Gäste der Faszination Technik zum Schmunzeln, Staunen, Lachen und Tüfteln. Seit 18 Jahren beweisen die Physikanten, dass eine Symbiose aus Entertainment und Naturwissenschaft gelingen kann. Im 20-köpfigen Team bilden Physiker, Comedians, Musiker, Schauspieler und Veranstaltungstechniker eine explosive Mischung: aufsehenerregend und äußerst unterhaltsam. Wenn sie die Bühne betreten, wird Physik so glamourös wie ein Abend im Varieté.

Infos unter www.ziegeleipark.de oder 03307 310410. Das Tagesticket kostet sechs Euro.