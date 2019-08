Vor 30 Jahren: Beruflich neu gestartet

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Er Offizier der Nationalen Volksarmee, sie Lehrerin – eine in Strausberg nicht seltene Konstellation: Jörg und Sigrid Knobloch sind schon seit 1975 zusammen, aber gerade am 9. November 1989 trennten sie 2000 Kilometer.

Der damalige Oberstleutnant weilte für drei Jahre zur Aspirantur an der Moskauer Lenin-Akademie, um seinen Doktor für Militärpädagogik/-Psychologie zu machen. Weil in Dresden gerade ein Aspirant eine Habilitationsschrift zu einem verwandten Thema verteidigte, war er für ein paar Tage in die DDR geflogen. Ausgerechnet in jenen Tagen im November 1989, die ganz Deutschland in den Grundfesten erschütterten.

"Am Abend des 9. November saß ich allein im Fernsehraum des Wohnheims der Militärakademie in Dresden und sah die Pressekonferenz", erinnert sich Jörg Knobloch. "Später dann kamen die Aufnahmen von den Grenzübergangsstellen, und wie die Menschen die Grenzöffnung feierten. Mir war sofort klar, dass das das Ende meiner beruflichen Laufbahn war." Seine Frau Sigrid in der kleinen Moskauer Wohnung bekam von der Maueröffnung an diesem Tag nichts mit. Am nächsten Tag wurde das Lehrerkollegium zusammengerufen und über die neuen Reiseregelungen informiert. "Die Tragweite war mir sofort gar nicht klar", sagt sie rückblickend, "aber immerhin habe ich auf dem Nachhauseweg überlegt, ob die Mauer dann im Sommer 1990 immer noch offen sein wird, damit ich endlich meine Verwandten im Westen besuchen kann."

Jörg Knobloch rief am 11. November seine Frau in Moskau an und berichtete ihr von den Ereignissen. Am nächsten Tag fuhr er nach Westberlin: "Das hat mir doch keine Ruhe gelassen. Ich bin in Treptow rüber und habe in der Neuen Krugallee und Sonnenallee gestaunt, wie farbenfroh die Häuser dort waren. Zu meinen ersten Eindrücken zählt auch, wie in jedem Geschäft die Verkäuferin auf mich zutrat und fragte, womit sie mir behilflich sein könne?"

Mehr als das bewegte ihn aber die Frage: Wie weiter? Die Offiziershörer und Aspiranten an den Akademien der Sowjetarmee wurden zum 30. September 1990 zurückgerufen. Da ihm aber nur noch ein Jahr bis zur Promotion fehlte und sein Thema durchaus auch zivil nutzbar war, unternahm er alles, um die Aspirantur in Moskau beenden zu können – alles vergebens: Es gab kein Weitermachen. Daraufhin schlug ihm die Führung der Militärakademie in Moskau eine Wandlung der Direkt-Aspirantur in eine Fernaspirantur vor. Jörg Knobloch nahm dieses Angebot gerne an und kehrte nach Strausberg zurück. In Berlin-Karlshorst schulte er zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel sowie Betriebswirt um. Und "nebenbei" promovierte er 1993 erfolgreich. Dass er seinen gewählten Beruf nicht weiter ausüben würde, war ihm von Anfang an klar. Die Uniform des einstigen Gegners am 3. Oktober überzustreifen, kam für ihn auch nie in Frage. Stattdessen nahm er eine neue berufliche Herausforderung an: Für die Strausberger LKK-Klimatechnik organisierte er die Ausrüstung sämtlicher kasachischer Telefon- und Nachrichtenzentralen mit Klimaanlagen.

Läuferfreundschaft

Die Sprach- und Landeskenntnisse kamen ihm zugute. Mit LKK-Geschäftsführer Arno Schulz war er seit den 1980er-Jahren über gemeinsame Rennsteig- und Marathonläufe befreundet. Jörg Knobloch blieb bis 2005 in Kasachstan und rief dort 1998 den Internationalen Medeo-Marathon ins Leben. So wie – gemeinsam mit Arno Schulz – vor 14 Jahren den Strausberger Silvesterlauf. Seine Frau Sigrid kam 1998 nach Kasachstan und unterrichtete bis 2005 als Landesprogramm-Lehrkraft Kinder unterschiedlicher Nationalitäten auf Deutsch. Und nebenbei: Ihre Verwandten sieht sie nun regelmäßig.