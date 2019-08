Drittklässler erleben Polizei bei Kontrollen

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Aufregung am dritten Schultag: Die dritten Klassen der Hegermühlen-Grundschule erlebten am Mittwochmorgen hautnah mit, wie die Polizisten Autofahrer von der Straße an den Rand, direkt vor die angetretene Klasse winkten und kontrollierten. Polizeihauptmeister René Gudat maß mit dem Lasergerät die gefahrene Geschwindigkeit, Polizeiobermeister Falk Littig winkte alle Autofahrer heraus, auch die, die wie Hannelore Westphal aus Strausberg vorbildlich gefahren waren. Dann ging Polizeihauptkommissarin Manuela Wieder vom Sachgebiet Prävention der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland mit drei Drittklässlern zum Fahrer bzw. der Fahrerin, und eines der Kinder durfte ein kleines Bild zum Dankeschön für vorbildliches Fahrverhalten oder eben eine Rote Karte für die Geschwindigkeitsüberschreitung überreichen.

An der ersten Einfahrt der Schule stand Mario Ploß von der Unfallkasse Brandenburg und sagte durch, bei wem sich die Messung lohnen würde. "Als Unfallkasse teilen wir das Interesse von Eltern, Schule und Polizei an sicheren Schulwegen", begründete Abteilungsleiter Nikolaus Wrage das Engagement, das sich auch auf neongelbe Warnwesten für alle Schulkinder erstreckte. Ganze drei Rote Karten mussten bei den ersten 30 kontrollierten Fahrzeugen verteilt werden. Ein Fahrschüler auf Prüfungsfahrt wurde auch kontrolliert – die erste Kontrolle noch vor der Führerscheinübergabe.