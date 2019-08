Gepflegte Möbel sind ein Muss

Der Trägerverein Bumerang

Die Soziale Möbelbörse in Eisenhüttenstadt gehört zur Trägerschaft Bumerang e.V. des Landkreis Oder-Sprees. Der gemeinnützige Verein ist der Träger der Freien Jugendhilfe, der Arbeitsförderung, Jugend- und Sozialarbeit und Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Dazu gehört auch die Möbelbörse in Beeskow sowie das Soziale Zentrum "Haltestelle" in Eisenhüttenstadt.⇥sle