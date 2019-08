Leere Ställe in Sophienthal

Ulf Grieger

Sophienthal (MOZ) Die Agrargenossenschaft Oderbruch (AGO) Zechin hat ihre bislang in Sophienthal gehaltenen 400 Milchkühe verkauft. Darüber informierte Enrico Krüger, Vorsitzender der AGO. Sieben Mitarbeiter wurden entlassen, darunter auch langjährig Beschäftigte und Leiharbeiter (Melker).

Dass für die AGO eine Entscheidung in punkto Milchkuhhaltung angestanden hat, das hatte der Vorsitzende bereits im März deutlich gemacht, als er gegenüber dieser Zeitung auf den Investitionsbedarf in dem Bereich aufmerksam gemacht hatte. Die Ställe sind 40 Jahre alt. Insbesondere der Melkstand hätte nun dringend erneuert werden müssen. Für die Agrarprodukte Altreetz hat deren Vorsitzender Wolfgang Brand die Frage entschieden: Für die 585 Kühe hat der Betrieb 2,5 Millionen Euro in einen neuen Melkroboter gesteckt. In einer ähnlichen Größenordnung hätte auch die Zechiner in Sophienthal investieren müssen. Dies allerdings unter den Bedingungen einer schwierigen Marktlage.

Dem Weltmarkt ausgesetzt

Die hatte Enrico Krüger, er ist Aufsichtsratsvorsitzender des Rinderzuchtverbands Brandenburg, bereits im Frühjahr recht genau beschrieben. Seit dem Wegfall der Milchquote agieren die Milchbauern direkt auf dem Weltmarkt, nennt er Gründe für den Konzentrationsprozess der Branche. Politische Entscheidungen wie das Russland-Embargo oder der Brexit würden sich sofort auf die Situation auswirken. Milch, die nicht exportiert wird, verbilligt die Milchpreise in der EU. Hinzu kommt die fehlende Verarbeitung in Brandenburg. Sie wurde in den vergangenen 30 Jahren systematisch beseitigt. 265 Kilometer weit bis nach Leppersdorf bei Dresden wurde die Sophienthaler Milch täglich gefahren. Dort wird sie ebenso bezahlt wie die unter etwas anderen Bedingungen erzeugte Milch aus Polen. Die Unterschiede im Wettbewerb sieht Krüger nicht nur in den dramatisch verschiedenen Lohnkosten, sondern auch in den Förderbedingungen durch die EU bei Investitionen und der unterschiedlichen Durchsetzung der EU-Vorschriften. Die AGO versuche nun, eine Nachnutzung der Ställe für die Rindermast zu erreichen. Die drei Herden des Uckermärker-Rindes auf den Oderwiesen bleiben weiterhin ein Markenzeichen des Betriebes, der auch künftig als wirtschaftlich starke Genossenschaft im Oderbruch produzieren werde, so Krüger.

Sophienthaler betroffen

In Sophienthal ist das Aus der Milchviehhaltung ein tiefer Einschnitt, wie Ortsvorsteher Botmer Mischke betont. Die Kuhställe, in denen bis zur Wende die Hälfte der Dorfbevölkerung gearbeitet hatten, hätten die Entwicklung des Letschiner Ortsteiles maßgeblich geprägt. Für ihn sei es unverständlich, dass die Politik für die Betriebe wie die AGO Bedingungen schaffe, die zur Aufgabe eines so traditionellen Erwerbszweiges wie der Milchwirtschaft zwinge. Sowohl die ungleichen Wettbewerbsbedingungen zu polnischen Betrieben als auch die Frage der fehlenden Verarbeitung in Brandenburg sind für viele im Dorf völlig unverständlich.

Mischke würdigte aber auch die über Jahrzehnte hinweg sehr gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und AGO. Jetzt hoffe man, dass die Nachnutzung der Ställe gelingt und es keinen dauerhaften Leerstand gibt. Vor allem auch, um den Familien der nun entlassenen Tierwirte wieder eine Perspektive zu geben.