"Wir suchen verlässliche Partner"

Cirque de la Lune: Diese Party (hier ein Foto von 2018) wird am Wochenende wieder im Kulturpark stattfinden – die Schlagernächte und Achtzigerjahre-Party wurden hingegen abgesagt. Am 17. August gibt es eine Demonstration für die Erhaltung des Parks. © Foto: Andreas Prinz

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Nach der Absage einiger Veranstaltungen fristet der Kulturpark Strausberg in diesem Sommer ein trauriges Dasein. Bürgermeisterin Elke Stadeler erklärt die Gründe, geht auf die angekündigte Demonstration ein und sagt, was sich die Stadt für die Zukunft des Parks vorstellt.

Frau Stadeler, am 17. August gibt es im Kulturpark eine Demonstration unter dem Motto "Freie Kultur statt steigende Ruhe". Braucht es diese Feier, um den Kulturpark zu retten?

Ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, zu sagen, der Kulturpark soll geschlossen oder verhindert werden. Wir sind nach der Kündigung des Nutzungsvertrags durch die Interessengemeinschaft Kulturpark als Betreiber des Parks Ende 2018 an einem Punkt, wo wir überlegen müssen, in welche Richtung er sich entwickeln soll. Deshalb bin ich den Stadtverordneten auch dankbar, dass sie uns ein Budget zur Verfügung gestellt haben, mit dem wir ein Konzept für die Zukunft des Kulturparks erarbeiten werden.

Veranstalter Andreas Köhler hat die Schlagernächte und Achtzigerjahre-Party abgesagt, eine gastronomische Verpflegung fehlt nach wie vor. Auch eine Nutzungsvereinbarung zur Belebung des Parks kam nicht zustande. Was läuft hier falsch?

Fakt ist, dass es im Kulturpark immer nur temporär gastronomische Angebote gab. Wir waren auch sehr überrascht, dass die Schlagerpartys auf einmal abgesagt wurden, zumal die Termine schon mit uns abgestimmt waren. Unserer Bitte als Eigentümer des Kulturparks, einen Nutzungsvertrag mit uns zu schließen, ist der Veranstalter nicht nachgekommen. Es gab zwar Gespräche mit dem Fachbereich Bürgerdienste, doch der Verwaltung liegt kein Antrag vor, aus dem hervorgeht, dass Herr Köhler hier etwas mieten und nutzen will.

Wie könnte es denn besser laufen?

Es finden ja regelmäßig Veranstaltungen in der Altstadt und im Kulturpark statt. Wenn man zum Beispiel die Drachenbootfesttage sieht oder den Cirque de la Lune, da gab es im Vorfeld Gespräche mit dem Veranstalter, der einen Antrag auf Nutzung stellte. Dieser wurde geprüft und unterzeichnet. So funktioniert das. Für alle, die im Kulturpark etwas ausrichten wollen, gibt es Rahmenbedingungen. Und die müssen schriftlich fixiert werden.

Sind die bürokratischen Hürden der Stadt nicht vielleicht etwas zu hoch?

Überhaupt nicht. Nehmen wir mal die Hüpfburgen-Betreiber im Park. Sie wenden sich im Vorfeld mit ihren gewünschten Veranstaltungsterminen an den Kulturbereich der Verwaltung. Dort wird geschaut, ob der Kulturpark in dieser Zeit bereits für andere Veranstaltungen genutzt wird oder vermietet werden kann. Wird ihr Anliegen bejaht, gehen die Inte­ressenten damit zum Grundstücks- und Gebäudemanagement, um die Nutzungsvereinbarung abzuschließen. Die Erarbeitung eines solchen Vertrages dauert dann etwa eine halbe Stunde. Er wird an mich versendet – und ich unterschreibe ihn. In der Fachgruppe Ordnung und Gewerbe müssen Veranstaltungen zudem angezeigt werden. Und natürlich müssen sich die Veranstalter um die Einholung aller notwendigen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen kümmern.

Warum ist der Vorstoß verschiedener Akteure gescheitert, die ein Konzept zur Belebung des Parks vorgelegt haben?

Wir bekamen eine Anfrage mit Ausführungen auf einer A 4-Seite. Die einzelnen Projekte, die darin vorgestellt wurden, haben wir tabellarisch aufgelistet und jeweils die Genehmigungsfähigkeit erläutert. Das heißt, wir haben gesagt, was geht, wie es geht und was nicht geht.

Können Sie das an einem Beispiel konkret machen?

Nehmen wir das Thema gastronomische Versorgung. Da haben wir als Stadt mit Imbissständen, bei denen jemand daneben steht, gar keine Probleme. Es hat sich aber niemand gefunden, der so etwas im Kulturpark betreiben wollte. Weder von den bekannten Initiatoren noch von anderen. Dann gab es die Anfrage nach mehreren Foodtrucks oder Ständen. Wir haben gesagt, ein eingehauster Foodtruck, der nachts weggefahren wird, wäre okay. Und später das Zugeständnis gemacht, dass er Tag und Nacht dort stehen könnte. Es wurde aber kein Antrag gestellt.

Wie stehen Sie der von Sonja Zeymer (UfW/Pro Strausberg) ins Spiel gebrachten Sondersitzung des Kulturausschusses gegenüber?

Wenn es gewünscht ist ... Das ist die Entscheidung des Ausschussvorsitzenden und der Ausschussmitglieder. Wir werden alles Nötige zum Thema zuarbeiten, um alle mal auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Grundsätzlich wundere ich mich schon, dass der Kulturpark jetzt für viele mit so einer hohen Geschwindigkeit zum Thema geworden ist, obwohl man sich jahrelang nicht um ihn gekümmert hat.

Der Kulturausschussvorsitzende Gregor Weiß (Linke) hat kritisiert, dass weder die Verwaltung noch die Veranstalter im Laufe der vergangenen Wochen gesagt haben, dass es irgendwo hakt. Gab es da Versäumnisse von Ihrer Seite?

Ganz klar: nein. Wir können ja auch nur reagieren. Herr Köhler ist zum Beispiel mehrfach von uns darauf hingewiesen worden, dass er mit uns einen Nutzungsvertrag schließen muss. Einen anderen Partner als die Stadt gibt es nicht. Wir sind da ungeplant in die Verantwortung gekommen, nachdem uns die Kündigung der Interessengemeinschaft Kulturpark am 28. Dezember zugegangen ist. Darüber haben wir die Stadtverordneten umgehend informiert und bei einem Vor-Ort-Termin auf anstehende Maßnahmen verwiesen. Wir hätten das Areal gern in einem gepflegten Zustand übernommen, doch das ist bis heute leider nicht der Fall.

Wie geht es weiter im Kulturpark?

Natürlich wollen wir, dass Veranstaltungen wie die Drachenbootfesttage, die wir finanziell regelmäßig unterstützen, und der Cirque de la Lune weiter stattfinden können – gerne auch noch mehr Veranstaltungen. Aber wir suchen dort verlässliche Partner. Es wird nicht so sein, dass die Stadt dort regelmäßig eine Kulturveranstaltung nach der anderen umsetzt. Wir möchten auf dem, was dort schon war, aufbauen.

Was wünschen Sie sich persönlich für den Kulturpark?

Dass wir ihn wieder in einen guten und ordnungsgemäßen Zustand bekommen. Und dass die Leute ihn auch als solchen wahrnehmen. Und da fängt es an. Es wurde immer viel kritisiert, aber nie viel gemacht. Wir wollen auf ihn aufmerksam machen. Es geht darum, einen würdigen Eingangsbereich zu schaffen, so dass erkennbar ist, dass dort ein Kulturpark ist. Das fängt mit der Entfernung der voll geklebten Hinweisschilder an, wobei das aber nur die optische Seite ist.

Was ist sonst noch geplant?

Wir möchten den Kulturpark funktional ertüchtigen und gestalterisch aufwerten, um sein Potenzial besser auszuschöpfen. Wir haben dafür Städtebaufördermittel aus dem Programm Aktive Stadtzentren bekommen, in das wir aufgenommen worden sind. Um das Optimum herauszuholen, wollen wir einen Realisierungswettbewerb durchführen.

Wie läuft der ab?

Ziel ist, die Ausschreibung des Wettbewerbs noch in diesem Jahr vorzubereiten. Es geht darum, den Wettbewerbsteilnehmern klar zu sagen, was sie zu beachten haben. Der Park soll weiterhin als innerstädtische Grünfläche für Erholung Suchende und als Liegewiese für Badegäste, aber auch für Veranstaltungen zur Verfügung stehen. Zu diesem Zweck sind auch Gespräche mit Veranstaltern geplant. Zum Entwurf der Ausschreibung wird es eine Bürgerbeteiligung geben. Ein Preisgericht ermittelt den Sieger des Wettbewerbs. Der, der den ersten Platz bekommt, soll den Park anschließend gestalten und planen.

Angenommen, in dem Park finden wie bisher weiter große Veranstaltungen statt, sind dann nicht neue Konflikte programmiert?

Wir müssen uns im Zuge des Wettbewerbs auch Gedanken machen, ob es unter dem Gesichtspunkt der Lärmbelastung nicht geeignetere Flächen für laute Veranstaltungen gibt. Nicht nur die Menschen, die unmittelbar am Kulturpark wohnen, werden durch vor allem basslastige Feste gestört, sondern auch das große Seniorenheim und die zukünftige Kindernachsorgeklinik auf der anderen Seeseite. Das müssen wir ernst nehmen. Vom Landkreis gibt es aber bereits positive Signale für eine Fläche an der Prötzeler Chaussee am nördlichen Stadtausgang, die als neue Kulturwiese eventuell in Frage käme.