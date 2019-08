Fensterwelten GmbH sorgt für Durchblick

Katrin Busch

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wieder ein Projekt geschafft: Lager für Fenster, Türen sowie Rolläden und der Firmensitz sind in Frankfurt (Oder) zusammengerückt. Das macht vieles für die Fensterwelten GmbH einfacher. Die Auswahl an Fenstern, die der kleine Häuslebauer, aber auch der Großkunde hier kaufen kann, ist riesig. Beim Entscheiden helfen die Fachleute vor Ort. Insgesamt acht Fensterverkäufer beschäftigt das Frankfurter Unternehmen. Sie alle wissen, was Glas und Rahmen im Kern zusammenhält. "Funktional und preiswert in der jeweiligen Lieblingsfarbe des Kunden, vom Dachfenster zu Ornament-, Rund und Eckfenstern", wirbt das Unternehmen auf seiner Homepage. Bestellt werden kann online, per Fax oder per Telefon.

Auch in Sachen Material ist das Unternehmen breit aufgestellt. Es vertreibt Fenster aus Holz, Aluminium und Kunststoff. Den Löwenanteil mit 70 Prozent bilden derzeit noch die Kunststofffenster. Technischer Geschäftsführer Detlef Kronitz sieht die Herstellung dieser Produkte jedoch als rückläufig an. Schließlich müssen die Fenster irgendwann auch mal entsorgt werden", sorgt sich der 63-Jährige. "Im Zuge von nachhaltiger Herstellung werden sich die Unternehmen über kurz oder lang von der Kunststoffschiene verabschieden müssen", sagt der Unternehmer.

Die Fenster, die die Fensterwelten GmbH verkauft, werden in Polen hergestellt. Mehr als zwölf Stunden sind die Spediteure nach Frankfurt unterwegs. Ausgeliefert wird jedoch in ganz Deutschland, immer direkt beim Kunden. Vertrieb und Verkauf sind an der Oder zu Hause. Aufträge kommen zu 90 Prozent über das Internet rein. "Über die Homepage oder über Ebay-Kleinanzeigen generieren wir unsere Aufträge", erklärt Kronitz. "Aber auch der Frankfurter Kunde kann einfach vorbeikommen und sich ein Bild von der Produktpalette machen", sagt er. In einer kleinen Ausstellung werden die verschiedenen Fabrikate gezeigt. Fenster und Türen zum Anfassen.

Das war nicht immer so. Erst im vergangenen Jahr vergrößerte sich das Unternehmen und bekam im Bürogebäude in der Ziegelstraße 38 Räume dazu. Die Modernisierung der Büros, Toiletten und der Gemeinschaftsküche folgten. Die Büros wurden in den Firmenfarben hergerichtet und ein Ausstellungsraum eröffnet. Die Außenwirkung ist den Firmeninhabern wichtig.

Das Unternehmen bietet seine Produkte ohne Zwischenhändler an und arbeitet mit zertifizierten Fensterherstellern, wie Gealan, Veka, Schüco und Aluplast zusammen. "Das sind Anbieter, denen der deutsche Kunde vertraut und die allesamt DIN-Norm-zertifiziert arbeiten", berichtet Kronitz. Die Fensterwelten GmbH setzt auf die niedrigen Preise bei polnischen Fenstern, die aufgrund der geringeren Lohn-, Miet- Material- und Energiekosten in Polen entstehen. Zum anderen erhält die Firma aufgrund der großen Bestellmengen und der jahrelangen Zusammenarbeit Rabatte bei den polnischen Herstellern.

Dass der Markt heiß umkämpft sei und man sich immer weiterbilden müsse, sei allen 17 Mitarbeitern bewusst. Schulungen in den polnischen Werken gehören dazu. Die rasante wirtschaftliche Entwicklung Polens halten alle drei Geschäftsführer für vorteilhaft. Drei der 17 Mitarbeiter sprechen polnisch. Wenngleich alle drei Geschäftsführer gleichberechtigt sind, obliegen die Verhandlungen mit den sieben polnischen Herstellern Adam Ziolkowski. Der Frankfurter beobachtet den Markt und weiß, wo er für seinen Kunden noch Vorteile erwirken kann. Zu seinen Auftraggebern gehören sowohl Architekten als auch Privatkunden.

Um den Einbau der Fenster müsse sich jeder Kunde selbst kümmern, erzählt Ziolkowski. Auch das Aufmaß ist Sache des Bestellers. Dafür übernimmt das Unternehmen keine Garantie. Die Verkäufer kümmern sich dennoch fallbezogen um kleinste Details. "Wir sind erst zufrieden, wenn es auch der Kunde ist", berichtet Adam Ziolkowski.

Vier Millionen Euro Umsatz erwirtschaftete das Unternehmen 2018. Man werde weiterhin in die Mitarbeiterentwicklung investieren und Weiterbildungen und Schulungen anbieten, sagt Adam Ziolkowski. Er und seine Mitstreiter setzen auf Europa und halten die Allianz für hilfreich. Nur die Datenschutzrichtlinie und die immer weiter ausufernde Bürokratie missfalle den Vertriebsexperten. Dabei schauen die Unternehmer nicht nur ins große Europa, auch der Blick über den Tellerrand ist ihnen nahe. Die Firma fungierte als Sponsor für den SV Union Booßen, jüngst mit einem neuen Trikot-Satz für die Fußballer.