Freikarten für Schlosspark-Nacht gewinnen

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Am Sonnabend ist es wieder soweit: Um 16 Uhr öffnen sich die Pforten zur Schlosspark-Nacht. Von 18 bis 24 Uhr erwartet die Besucher ein sehr abwechslungsreiches Programm mit viel Musik, Kunst und Licht. Auf drei Bühnen am Dreiseithof, an der Orangerie und neben dem Gartenzimmer Illusion spielen Bands, Comedians und Artisten. Mit dabei sind unter anderem das DJ-Duo Urgestein, Youngman Blues, Black Eagle, Jazzpolizei, Polkaholix, das Musikduo Schwarzblond und Jens Ohle. Dazu gibt es Musiker, Stelzenläufer und ein leuchtendes Einhorn an verschiedenen Orten des weitläufigen Parks zu entdecken. Auch die Silent Disco mit drei Musikkanälen lädt wieder zum Tanzen ein. Um 21.30 Uhr startet ein Laternenumzug, für den Lampions gebastelt werden können.

An mehrerer Orten gibt es kulinarische Köstlichkeiten und Getränke. Erstmals dabei ist ein Torten-Zelt mit Eisdiele. Wegen der langen Trockenheit wurde bereits in der vergangenen Woche das geplante Höhenfeuerwerk abgesagt. Stattdessen gibt es wieder eine Lasershow, die gegen 23.50 Uhr beginnt und die am besten in der Sichtachse am Teich des historischen Parks zu sehen sein wird.

