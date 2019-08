Tag der Katzen: Zum Wohle der Stubentiger

Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Egal ob als Mäusefänger, Stubentiger, Schmusekatze oder Samtpfötchen, in jedem zehnten Haushalt lebt eine Katze. Laut Statistik entspricht das einer Anzahl von 8,2 Millionen Katzen in Deutschland. Schon das allein würde einen Tag der Katze rechtfertigen. Doch den heutigen "Internationalen Tag der Katze" gibt es bereits seit 2002. Ursprünglich sollte an diesem Tag auf Missstände in der Katzenhaltung aufmerksam gemacht werden. Inzwischen nutzen Tierschutzverbände und Organisationen den Tag, um die mit der Katzenhaltung verbundene Verantwortung in Erinnerung zu rufen.

Die bunte Vielfalt

Und wie ist es nun um unseren Hausgenossen Katze bestellt? Womit können Halter ihrem Vierbeiner eine Freude machen? "Gerade Wohnungskatzen brauchen Vielfalt", sagt Katy Aust. Die 41-Jährige arbeitet seit 1997 in der Tierarztpraxis von Karsten Beierlein in Beeskow, erst als Lehrling, jetzt als gelernte Tierarzthelferin. Täglich kommen zehn bis 15 Besitzer mit ihren Katzen vorbei, für Impfungen, im Krankheitsfall und zur Prophylaxe.

Katy Aust, die selbst Hund und Katze ihr Eigen nennt, kennt sich aus: "Viele schaffen sich eine Katze an, weil sie denken, dass diese weniger Aufmerksamkeit braucht als ein Hund. Ein noch immer weit verbreiteter Irrtum." Katzen müssen zwar nicht ausgeführt werden, benötigen aber Beschäftigung. Anzeichen für Unterforderung oder ein Aufmerksamkeitsdefizit können zerkratzte Möbel und Tapeten sein, eine Gewichtszunahme und auch, dass der ehemals stubenreine Liebling plötzlich wieder in die Wohnung macht. "Abhilfe kann der Halter schaffen, indem er beispielsweise das Futter nicht mehr den ganzen Tag im Napf stehen lässt, sondern es in mehrere Futterbehälter verteilt. Die Katze muss sich dann damit beschäftigen", so die Tierarzthelferin.

Auch ein einfacher Kratzbaum allein fordert den Stubentiger nicht: "Für alle Nichtheimwerker hält der Handel inzwischen abwechslungsreiche Kletterstrecken parat." Und, der Schlafplatz sollte erhöht sein, denn Katzen behalten gern den Überblick.

Angesprochen auf die sehr umstrittenen Züchtungen wie Nacktkatzen, die Allergiker geeignet sein sollen, schüttelt die Fachfrau den Kopf und erklärt: "Das ist nicht meins. Es gibt auch unter den ganz normalen Katzen welche, die keine Allergien auslösen. Danach sollte man sich umsehen." Nacktkatzen benötigen sehr viel Pflege: "Sie können im Freien leicht einen Sonnenbrand bekommen und im Winter müssen die Temperaturen konstant sein, sonst frieren sie.

Spätestens ab dem sechsten Lebensjahr sollte regelmäßig im Rahmen einer Prophylaxe-Untersuchung auch eine Blutuntersuchung erfolgen, um zum Beispiel chronische Nierenerkrankungen auszuschließen. "Langhaarige Katzen benötigen oft ein Spezialfutter, weil die Haare, die sie beim Putzen verschlucken, schwer verdaulich sind", so Aust.

Wild und frei

Nun hat nicht jede Katze einen Menschen, der sich kümmert. Und manchmal versammeln sich an einigen Orten auffallend viele streunende Katzen. Die Tierarzthelferin empfiehlt in solchen Fällen, zeitnah das Ordnungsamt zu informieren. "Die Gemeinden stellen stellen Geld für die Kastration von Streunern zur Verfügung, um eine unkontrollierte Vermehrung zu verhindern. Dabei wird auch der allgemeine Gesundheitszustand festgestellt", so die Fachfrau. Wichtig sei die zeitnahe Information der Behörden: "Wenn die Tiere erst drei Wochen gefüttert werden, gehen sie in das Eigentum des Wohltäters über und dieser muss dann auf eigene Kosten aktiv werden." Wer sich eine Katze anschaffen möchte, sollte auch im Tierheim nach einem passenden Tier suchen.