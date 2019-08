Eine Flussgeschichte

Zimmermannsgeselle Alexander Schmidt kam auf der Walz nach Ratzdorf. Von dort setzte er seine Heimreise auf einem selbst gebauten Floß auf der Oder fort, vorbei am Pegelhaus und an Fürstenberg, wo noch immer Spuren des Krieges zu sehen sind. © Foto: Andreas Batke

Dorothee Schmidt-Breitung

Fürstenberg Prolog: Eigentlich ist die Oder kein Fluss für Menschen. Eigentlich macht sie, was sie will. Über weite Strecken ist sie einer der letzten frei fließenden Ströme Europas. Manchmal führt sie so wenig Wasser, dass die Schifffahrt zusammenbricht. Und im Winter kommt es oft zu bedrohlichen Eisstaus, weil der Fluss tatsächlich zufrieren kann. Seit dem Hochmittelalter – die Oder-Schifffahrt wird 1211 erstmals urkundlich erwähnt – haben es Kapitäne auf diesem Gewässer schwer. Wegen der niedrigen Fahrrinne können hier oft nur Spezialfrachter verkehren. Gut ein Jahrhundert lang, von 1856 bis 1969, gehörte die Oder allein den Schleppkähnen, danach fuhren nur noch Motorgüterschiffe.

Letzten Endes bleibt die Natur jedoch Sieger über alle wirtschaftlichen Interessen, denn den Fluss zu beherrschen, kostet. Auf einem solchen Strom muss Mensch sich anders fortbewegen. Die Oder eignet sich an, wer in sie eintaucht, eine Strecke gemeinsam mit den Fluten zurücklegt und sich ihnen ganz hingibt. Von einer solchen Beziehung weiß Alexander, ein Zimmermann, der einst auf seiner Walz am Ufer der Oder in Ratzdorf abgestiegen war. Nach seiner Lehre begab er sich auf Wanderschaft, die traditionell am Ort seiner Lehre in Neulietzegöricke im Oderbruch begann und dort auch enden sollte.

Drei Jahre und ein Tag müssen zwischen dem Auszug und der Ankunft liegen. Reisende Handwerker, oder auch "fremdgeschriebene Gesellen", wie Alexander sich und die Seinen bezeichnet, gibt es länger als alle heutigen Ländergrenzen. Schon seit dem Mittelalter. Sie sollen neue Betriebe und ihre Meister und somit viele verschiedene Handwerkstechniken kennenlernen. Das Durchwandern fremder Regionen weitet zudem den Blick und kann eine wichtige Inspiration für das weitere Leben sein.

Alexander reiste dreidreiviertel Jahre lang und erlebte verschiedene Werkstätten und Menschen nicht nur in Deutschland.

"Irgendwann zieht es einen dann doch wieder in Richtung eigener Kühlschrank und eigene Matratze", beschreibt er den Moment, als er seine Heimreise beschloss. Der Brauch besagt, man solle auch diesen Weg zu Fuß zurücklegen. Besonders schön ist es, wenn man die sogenannte Heimgehtippelei mit Freunden und anderen fremdgeschriebenen Gesellen, die man während seiner Walz ins Herz geschlossen hat, machen kann. Doch wer läuft heute noch gern?

Da Alexanders Lehrbetrieb nur 900 Meter von der Oder entfernt ist – mit dem Ortsschild, über das jeder fremdgeschriebene Geselle traditionsgemäß klettern muss, entschied er: "Wenn es zu Fuß schwierig wird, dann komme ich halt übers Wasser."

Aus dieser ersten saloppen Idee wurde bald ein ernsthafter Plan. Alex beschloss, ein Floß zu bauen und damit die Heimreise anzutreten. Damit verschrieb er sich ganz der Tradition der Oderflößer, die schon seit Menschengedenken auf diese Art Waren auf dem Fluss transportierten. Mit langen Floßverbänden, den darauf errichteten Hütten und dem sommerlichen Zusammenleben als Großfamilie auf dem Fluss. Er schwärmte von den flackernden nächtlichen Lagerfeuern auf den Flößen – eines der eindrucksvollsten Bilder, die die Oder je hervorgebracht hat.

So suchte Alexander auf der Karte den Ort, wo der Fluss das erste Mal deutsches Ufer erreicht. Sein Weg führte ihn nach Ratzdorf. Er brauchte einen Platz zum Schlafen, Holz und natürlich eine Kneipe für das leibliche Wohl. Letzteres fand er in der direkt am Oderufer gelegenen Gast- und Tanzwirtschaft Kajüte. Dort konnte man ihm weiterhelfen und er lernte Bodo aus dem Nachbarort kennen. Bodo war neugierig und hatte ein großes Herz. Er war fasziniert von der Idee des Reisenden und die beiden trafen eine Abmachung: "Wenn Du meinen Wald durchforstest, darfst Du das Holz behalten."

Für Alex begann eine sehr arbeitsreiche Zeit. In Dominik, einem ebenfalls auf der Walz befindlichen Kameraden, fand er eine tatkräftige Unterstützung. Die gefällten Bäume wurden noch im Wald mit einem Schäleisen per Hand geschält. Dann galt es, die Bäume aus dem Wald zu bekommen. Alles mit Muskelkraft. Dabei benutzte Alexander intuitiv den historischen Flößerplatz an der Oder, dieser befand sich vis-à-vis der Gaststätte, ein kleines Stück flussab.

Ursprünglich wollte Alexander ein traditionelles Oderfloß bauen, aber er fand keine geeignete Vorlage. Er entschied sich für ein Emsfloß, bei dem die Bäume miteinander per Seil verbunden werden. Dabei hielt er sich streng an die originalen Vorlagen, wechselte jedoch die traditionellen Hanfseile gegen moderne Kletterseile aus.

109 Flusskilometer lagen vor ihm. Alexander wurde begleitet von 13 Freunden, darunter auch von seinem Holz- und Quartiergeber Bodo. Dieser schwärmt heute noch von diesen unvergesslichen Tagen auf dem Fluss. Für die Nächte gab es keine Zelte, fast alle Mitreisenden waren aber das Schlafen unter freiem Himmel gewohnt. In diesem Sommer führte die Oder wenig Wasser, es waren keine Schubkähne unterwegs und überall konnte man an den Buhnen mit den paradiesisch anmutenden Sandstränden lagern.

Das Wetter war tagsüber wunderbar, nur in den Nächten sollte es sich von einer anderen Seite zeigen. Besonders lebhaft erinnert sich Alexander an ein Unwetter in der zweiten Nacht. Bei den ersten Windböen legten sie an und suchten Schutz. Stundenlang tobte ein heftiges Gewitter über ihnen: "Wie die Pinguine standen wir in Badesachen im Schilf und haben mit unseren bloßen Körpern dem Wind und dem peitschenden Regen getrotzt. Gemeinsam haben wir dagegen angesungen und immer einer durfte sich in der Mitte unseres Kreises kurz aufwärmen. Jedoch maximal die Länge eines halben Liedes lang, dann musste er wieder an den Rand rücken."

Das Floß nahm zum Glück nur wenig Schaden und konnte repariert werden. Alexander griff auf sein Beiboot zurück, er nannte es Little Paradise. Da gab es trockene Sachen und ein Lastenfahrrad für die Versorgungsfahrten am Ufer.

Vier Tage ging die Fahrt den Fluss hinab, vier Tage auf zehn Metern Floß mit fünf Ruderstationen. Auch die Steuerruder hatten Alexander und Dominik aus Kiefernholz selbst gebaut. Die Ruderblätter waren aus einer "Kettensägenschnitzerei" zurechtgebastelt, die daran befestigten Stiele zwischen vier und fünf Meter lang. Damit konnte man auch noch in der Flussmitte den Flussgrund berühren. "Es ist wie bei den alten Computerspielen: Du bist der, welcher nach links und rechts geht, der Fluss kommt unaufhörlich auf Dich zu, Du kannst nicht groß manövrieren, Du hältst Dich in der Mitte des Flusses und lässt Dich von diesem mitnehmen."

Vier Tage hatte Alexander Zeit, sich auf seine Ankunft vorzubereiten. Dann ging alles sehr schnell, plötzlich wurden sie in die Heimatbuhne in der Höhe von Zollbrücke hineingewinkt. Am Ortsschild erwarteten ihn Meister und Familie, so wollte es die Tradition. Unter großem Willkommen stieg Alexander über das Ortsschild und hatte damit seine Walz erfolgreich beendet.

Und die Oder? Der junge Zimmermann wird still und beinahe ehrfürchtig: "Was für ein unglaublich schöner Fluss, mit seinen dichten Auenwäldern. Du denkst nicht, dass Du an einer deutschen Grenze bist. So eine großartige Natur."

Besonders intensiv hatte sich bei ihm ein Sonnenuntergang eingeprägt, auf einer geraden Strecke vor Küstrin, wo die Oder durch den Alten Fritz im Zuge der Trockenlegung des Oderbruches begradigt wurde. Alexander und seine Mitstreiter hatten am Tag davor etwas gebummelt und mussten nun 40 Kilometer schaffen. Deshalb waren sie abends noch auf dem Fluss: "Es war großartig, der Himmel färbte sich spektakulär, ein intensives Abendrot und wir mit unserem Floß inmitten dieser Farbexplosion. Dann kroch aus den Buhnen der Nebel hervor. Die ausgelassene Stimmung auf dem Floß wurde andächtig und keiner sprach mehr. Es wurde dunkel, die Nebel krochen näher und vorne am Bug leuchtete einsam die Signalleuchte. Alle waren an diesem Abend im Zielhafen sehr schweigsam und froh, dass sie angekommen waren. Es gab zum Glück diesmal kein starkes Gewitter, sondern nur sanften Regen, der uns in dieser Nacht begleitete."