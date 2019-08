Der Traum von der Milchstraße

In der Eisproduktion: Regina Helbig, Vorstandsmitglied der Agrargenossenschaft "Höhe" in Steinbeck, packt auch selbst an. Die Becher für Eis und Frozen Yogurt sowie die Löffel bestehen aus Mais und sind damit biologisch abbaubar. © Foto: Wolfgang Rakitin

Anett Zimmermann

Steinbeck (MOZ) Neben der sieben Tage in der Woche und rund um die Uhr geöffneten Milchtankstelle der Agrargenossenschaft "Höhe" steht seit wenigen Tagen eine zweite Blockhütte. Noch sei diese zwar nicht ganz fertig, sagt Regina Helbig, aber Kunden, die mit dem Auto oder den Fahrrädern vorfahren, scheint das nicht zu stören. Neben Eis in den Geschmacksrichtungen Vanille, Schokolade, Heidelbeere und Sauerkirsche in handlichen Portionsbechern können sie dort zu Frozen Yogurt greifen. "Unser neuestes Produkt", sagt sie und verweist sofort auf ihre Vorstandskollegin Nicole Winkelmann. "Sie ist unser kreativer Kopf", macht Regina Helbig deutlich. Dass sie das Gespräch mit dieser Zeitung allein führt, sei allein der laufenden Betriebsführung geschuldet.

Seit 2016 versucht die Agrargenossenschaft "Höhe", Produkte direkt zu vermarkten. Im Jahr darauf wurde der Regiomat mit Wild aus der Eigenjagd aufgestellt, 2018 kam das Eis dazu. Der Frozen Yogurt feierte zur Landpartie Mitte Juni seine Premiere, zählt Regina Helbig auf. "Mal sehen, was meiner Kollegin für das nächste Jahr einfällt."

Mit Heike Gödicke, einer gelernten Melkerin, kümmere sich seit zwei Monaten eine neue Mitarbeiterin um die Direktvermarktung. Denn diese – das werde häufig unterschätzt – mache Arbeit. "Eis herstellen und verkaufen, zu Märkten und Festen fahren, die Automaten befüllen", umreißt die 48-Jährige ihr Aufgabengebiet. So stehe in wenigen Tagen unter anderem ein Vorbereitungstreffen für den nächsten Regionalmarkt am letzten September-Sonntag in Bad Freienwalde an.

Regina Helbig lobt die Idee der Tourismus GmbH und hebt auch die Zusammenarbeit mit pro agro, dem Verband zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Brandenburg-Berlin mit Sitz in Schönwalde-Glien, hervor. So sei die Agrargenossenschaft "Höhe" auf dessen Anregung in diesem Jahr beim Beelitzer Spargelmarkt dabei gewesen. "Seit 2017 sind wir auf der Grünen Woche präsent", berichtet die 59-Jährige und freut sich ebenfalls über den Zusammenhalt einheimischer Unternehmen. So biete Bäckermeister Ernst-Joachim von Allmen in Leuenberg zum Beispiel das Eis an, obwohl er selbst produziert. "Und zur Grünen Woche oder bei Veranstaltungen bei uns greifen wir natürlich auf Leuenberger Brötchen zurück." In Berlin würde sie allerdings häufig gefragt, wo die Agrargenossenschaft zu finden ist. "Auf dem Weg zum Polenmarkt" sei eine gute Antwort, hat sie festgestellt. "Die meisten wissen dann sofort Bescheid, fahren sogar regelmäßig dorthin."

Mit Busunternehmer Michael Fedtke habe man deshalb einen Ausflug entwickelt, bei dem sich Teilnehmer einen Überblick über die landwirtschaftliche Produktion bei der Agrargenossenschaft in Steinbeck verschaffen können. "Dazu gibt es ein Frühstück mit regionalen Produkten", erläutert Regina Helbig. Eingekauft werden dürfe danach natürlich auch. Im Regiomat sind sogar Glasflaschen zu finden, mit denen Kunden Milch zapfen können, selbst wenn sie kein eigenes Gefäß dabei haben. Michael Fedtke stelle zudem gern ein individuelles Anschlussprogramm zum Beispiel mit einem Abstecher zum Schiffshebewerk Niederfinow zusammen.

Anfragen zu Führungen gibt es immer wieder. Gruppen sollten dann aber eine Mindestgröße von 20 Personen haben. "Wir haben ja noch unsere ganz normale Arbeit", gibt Regina Helbig zu bedenken. Zurzeit werde Winterroggen und -weizen gedroschen. Auch die 550 Milchkühe und deren etwa genauso große Nachzucht seien zu versorgen. Bewirtschaftet werden von der Agrargenossenschaft "Höhe" mehr als 2000 Hektar Fläche. Doch das sage wenig. "Mir ist Qualität wichtig", sagt Regina Helbig und verweist auf zwölf Fruchtarten. "Wir wollen Regionalität beweisen", erklärt sie und macht zugleich auf den globalen Rahmen aufmerksam, in dem sich die Landwirte heute bewegen müssen. Was Regionalität für sie bedeutet? "Die maximal hundert Meter vom Melkstand bis zu unserer Eismaschine."

Besucher würden inzwischen allerdings auch öfter nach selbst produzierter Butter und Käse fragen. "Aber so einfach, wie sich der Kunde die Herstellung vorstellt, ist sie ja nicht." Ganz ausschließen will sie das Thema für die Zukunft aber nicht. Genauso wie die Umsetzung eines bereits lange gehegten Wunsches: die offizielle Verlängerung der in Wölsickendorf beginnenden Milchstraße, die direkt am Betriebsgelände der Agrargenossenschaft vorbeiführt.