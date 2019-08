Baustelle statt Büro

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Arbeitsmontur statt Anzug, Spaten statt Computer. Für einen Tag wechselten Führungskräfte des Energiedienstleisters E.DIS ihren Arbeitsplatz, unterstützten die Stiftung Waldwelten in Eberswalde bei der Renovierung des denkmalgeschützten Forstschreiberhauses am Schwappachweg.

"Wir haben uns viel vorgenommen", erklärte Professor Harald Schill, Präsident der Stiftung Waldwelten, die das einstige Forstanwesen 2015 übernommen hat und seither schrittweise saniert, in einer Arbeitspause. Ziel sei es, dort Ende 2020 den Stiftungssitz einzurichten. Dazu bedürfe es noch großer Anstrengungen. Und: "Dazu braucht es Partner", so Schill. Wobei "jede Schaufel zählt". Insofern komme die Hilfe von E.DIS gerade recht. Die Männer und Frauen aus der Führungsetage des Unternehmens helfen bei der Komplettierung der Dachentwässerung, heben Gräben aus, verlegen Drainagerohre, sichern das Fundament.

Für E.DIS habe die Aktion "Führungskräfte packen an" bereits Tradition, erklärte Jürgen Schütt, Mitglied des Vorstands. Schwerpunkt sei die Unterstützung sozialer Einrichtungen. Statt einen "Betrag x" aufs Konto zu überweisen, krempele man die Ärmel hoch. So seien Elektroingenieure, Kaufleute, IT-Spezialisten oder Juristen schon im Eberswalder Zoo oder in einer Schorfheider Kita im Einsatz gewesen. Der E.DIS-Gruppe, so Schütt, lägen vor allem Bildung und Nachhaltigkeit am Herzen. "Wir sind in der Energiewende tätig", betonte das Vorstandsmitglied. Insofern sei der Arbeitseinsatz bei der Stiftung Waldwelten "naheliegend".

Schrittweise Sanierung

Wie wichtig Fragen der Nachhaltigkeit, der Klimafolgenforschung, mit der sich "Waldwelten" befasst, und der Energiewende sind, dies werde gerade jetzt, in diesem Sommer, wieder deutlich, unterstrich Bürgermeister Friedhelm Boginski. Die Stadt Eberswalde ist im Stiftungsrat sowie im Vorstand vertreten.

Martin Kleindl und Nico Schwitalski kamen zwar ganz schön ins Schwitzen. In Handarbeit schachteten sie für die Regenentwässerung einen Graben. Trotzdem zeigten sich der Bereichsleiter aus Berlin und der Obermeister aus Bad Freienwalde gut gelaunt. Hier sehe man ganz unmittelbar das Ergebnis seiner Arbeit, so das Duo. Und könne eben ganz direkt, ganz praktisch helfen. So sah dies auch Mandy Kanow, sonst im Personalbereich in Potsdam tätig. Sie habe schon etliche Einsätze mitgemacht. "Aber dieser hier ist der härteste", gestand die junge Frau. Ein weiterer positiver Nebeneffekt sei, "mal mit Kollegen, mit denen man sonst nur telefonisch Kontakt hat, persönlich ins Gespräch zu kommen".