Weststadt mit Bahnanschluss

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Ein direkter Zugang aus der Angermünder Weststadt zum Bahnhof ohne den Umweg durch die Bahnunterführung ist ein Wunsch vieler Angermünder, der vielleicht bald Wirklichkeit wird. Das könnte das erste konkrete Projekt des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes INSEK werden. Seit Herbst vergangenen Jahres entwickelt das Berliner Planungsbüro Urban Catalyst im Auftrag der Stadt Angermünde und unter aktiver Beteiligung der Bürger ein Strategiepapier für Angermünde 2040, das Leitlinien, Schwerpunkte und Perspektiven der Stadt- und Ortsteilentwicklung festlegt. In zahlreichen öffentlichen Veranstaltungen, Vor-Ortbegehungen, Stammtischgesprächen, Workshops und einer großen Zukunftswerkstatt im April in der Altstadthalle haben Planer und Bürger gemeinsam Bestand aufgenommen und Ideen diskutiert, wie man Leben, Wohnen, Arbeiten, Erholen in den Orts- und Stadtteilen noch attraktiver gestalten kann.

Nach der Sommerpause haben die Planer am Dienstag im Bau- und Wirtschaftsausschuss den bisherigen Prozess, erste Ergebnisse und Ausblick auf das weitere Verfahren vorgestellt. Der Ausschuss tagte in neuer Zusammensetzung unter Leitung von Roy Weiss (Linke) zum ersten Mal nach der Kommunalwahl im Mai. Die neugewählten Mitglieder konnten sich so mit dem Thema vertraut machen und auf den aktuellen Informationsstand bringen.

Für jeden Orts- und Stadtteil hat das Planungsbüro inzwischen ein Profil erstellt, das Schwachstellen, Potenziale und Entwicklungsschwerpunkte darstellt. Als Gemeinsamkeiten der Ortsteile haben sich Strukturprobleme wie Leerstand bei gleichzeitig fehlendem Bauland, die unbefriedigende Anbindung an die Kernstadt und umliegende Orte durch Nahverkehr und Radwege, fehlende Arbeitsmöglichkeiten und Versorgung im Dorf herauskristallisiert.

In der Kernstadt gibt es großen Handlungsbedarf bei der Entwicklung der Brachflächen rund um das ehemalige KfL-Gelände und in der Weststadt, die zwar die größte Bevölkerungsdichte, Kita und Grundschule hat, aber Versorgungsangebote und Anbindung an die Altstadt fehlen. Hier sehen Planer und Stadtverwaltung Handlungsansätze durch das INSEK, das neue Fördermöglichkeiten eröffnet. Zu den dringlichsten Maßnahmen sollte deshalb die Entwicklung des Bahnhofsquartiers als Bindeglied zwischen Alt- und Weststadt sowie ein zweiter Zugang vom Bahnhof in Richtung Weststadt sein. Weitere Parkplätze sollen entstehen und Entwicklungsideen für das Gebiet am alten Gaswerk gesucht werden. Dafür Förderung als Stadtumbaugebiet bewerben, kündigte das Planungsbüro an. Ende Oktober werden die INSEK-Entwürfe in einem öffentlichen Forum vorgestellt. Zum Jahresende soll das Integrierte Stadtentwicklungskonzept fertig sein.