Campus-Projekt für Schwedt

Michael Dietirch

Schwedt (MOZ) Bei seinem Besuch in der Uckermark hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil am Dienstag eine Überraschung verkündet. Der Minister wollte sich an der Seite von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke in der Papierfabrik über die Ausbildung von jungen Fachkräften und beim Verein Mit uns Gelingt’s über die Integration von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt informieren.

Nach einer Beratung mit Leipa-Geschäftsführer Peter Probst im früheren Tapetenverkauf, dem neuen Konferenzraum der Papierfabrik trat Hubertus Heil überraschend vor die Kameras und erklärte sich zu dem Vorhaben, in Schwedt einen Campus für Ausbildung, Studium und die Ansiedlung von Startup-Unternehmen zu schaffen.

Minister lobt wunderbare Idee

Wörtlich sagte Hubertus Heil: "Ich habe heute von Leipa zusammen mit dem Ministerpräsidenten die Idee kennengelernt, hier einen Innovations-Campus zusammen mit anderen Unternehmen aufzubauen. Wir haben ganz konkret vereinbart, dass wir das durch die Bundes- und die Landespolitik flankieren und begleiten wollen. Die Idee ist es, dass man hier in der Region mit anderen Unternehmen zusammen Innovation, Fachkräftesicherung, Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, Weiterbildung zusammenbringt und dass man auch in den Blick nimmt, dass wir vor allem im Osten und im Norden Partner und die Möglichkeit haben, Fachkräfte zu rekrutieren."

Konkreter wurde der Minister nicht. Er erklärte, dass die zuständigen Staatssekretäre von Bund und Land dazu bereits im Gespräch seien, dass es auch schon einen Standort für den Campus gebe. Der starke Industriestandort Schwedt sei eine gute Voraussetzung für das Projekt. Geplant sind Kooperationen mit Hochschulen auf deutscher und polnischer Seite. Hubertus Heil lobte den Ideengeber Papierfabrik als tolles Unternehmen und als eine Erfolgsgeschichte und äußerte die Hoffnung, dass die wunderbare Idee des Campus Realität werde. "Der wichtigste Rohstoff für die Region ist der Mensch – das Projekt soll dafür sorgen, dass wir hier gut ausgebildete Leute haben. Ich bin deshalb ziemlich optimistisch für diesen Standort in die Zukunft", so Hubertus Heil.

Im November 2018 hatten Unternehmen der Region einen Zukunftspakt mit Hochschulen der Grenzregion geschmiedet und im ersten Schritt Studenten in die Unternehmen eingeladen. Der Schwedter Bürgermeister Jürgen Polzehl hatte diesen Vorstoß als richtungsweisendes Signal für die Oderstadt bezeichnet. Die Hoffnung ist, dass Studenten in die Stadt kommen und als Fachkräfte für den Standort gewonnen werden können.

Im Campus könnten Vorlesungen, Forschung und praktische Ausbildung stattfinden, um ihn herum sollen jungen Unternehmen mit innovativen Geschäftsideen und hohem Wachstumspotenzial, sogenannten Startups, Ansiedlungen angeboten werden. Als Standort für den Campus hat die Stadt die Fläche der heutigen Waldsportanlage vorgeschlagen. Sie liegt unmittelbar neben Leipa und einem ausgewiesenen Industriegebiet für Ansiedlungen.

Heute gibt es die nächsten Gespräche zum Innovations-Campus mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, den die Unternehmervereinigung nach Schwedt eingeladen hat. In wenigen Tagen wollen die Unternehmer einen Verein zur Förderung ihrer Campus-Idee grün-den.