Wahl des Amtsvorsitzenden gescheitert

Michael Dietrich

Pinnow (MOZ) Die Wahl des Vorsitzenden des Amtsausschusses des Amtes Oder-Welse ist am Dienstagabend gescheitert. Der bisherige Amtsausschussvorsitzende Gerd Regler zog in der konstituierenden Sitzung des obersten Gremiums im Amt überraschend seine Kandidatur zurück.

Noch einen Tag vorher hatte der Bürgermeister von Berkholz- Meyenburg angekündigt, sich auf jeden Fall der Wiederwahl zu stellen, auch in einer Kampfkandidatur. Offenbar rechnete er sich dann aber kurz vor der Wahl doch wenig Chancen aus und erklärte vor dem Ausschuss, dass er nicht mehr kandidieren müsse, wenn es jemand anderen gebe, der den Job machen will. In den Zuschauerreihen wurde gemunkelt, dass der FDP-Politiker wohl eine Schlagzeile über seine Abwahl verhindern wollte.

Gerd Podschadel war von Pinnows Bürgermeister Walter Kotzian als neuer Vorsitzender vorgeschlagen worden. Der 53-jährige Diplom-Chemiker, der bis 1998 für die CDU in der Schwedter Stadtverordnetenversammlung saß und dann nach Pinnow zog, hatte zuletzt in einer Windkraftfirma gearbeitet, bevor er die Arbeit aufgab, um seine Mutter zu pflegen. Der Pinnower trat als einziger Kandidat für den Vorsitz des zehnköpfigen Gremiums an.

In geheimer Wahl erhielt Podschadel fünf Ja- und fünf Nein-Stimmen. Damit konnte er keine Stimmenmehrheit auf sich vereinen und die Wahl galt als gescheitert.

Vor einem zweiten Wahlgang beantragte Ausschussmitglied Silvio Moritz eine Beratungspause, in der sich die Ausschussmitglieder mit Amtsdirektor Detlef Krause zur Beratung in die Küche des Amtssitzes zurückzogen. Anschließend verkündete Gerd Regler, dass sich der Ausschuss darauf verständigt habe, die Sitzung zu unterbrechen und am 20. August wieder aufzunehmen. Noch ist offen, was dann passiert – ob Gerd Podschadel erneut kandidiert oder ein anderes Mitglied des Ausschusses oder Gerd Regler seinen Verzicht auf die Kandidatur wieder rückgängig macht und doch kandidiert. "Ich stehe jederzeit bereit, wenn ich gebraucht werde, es kommen stürmische Zeiten aufs Amt zu", sagte Regler nach der Sitzung.