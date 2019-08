Richtfest für neuen Supermarkt im September

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Die neue Norma-Filiale wächst. In der Rudolph-Breitscheid-Straße in Fürstenwalde sind die Bauarbeiten für den 800 Quadratmeter großen Neubau der Supermarktkette in vollem Gange. Der künftige Filialleiter Roland Hülsewede, Verkaufsleiterin Katja Kaiser, Bürgermeister Matthias Rudolph, Niederlassungsleiter René Döring und Bauunternehmer Norbert Dittmann haben am Mittwoch einen fünffachen symbolischen Spatenstich für die vierte Filiale in der Domstadt vollzogen. "Wir haben lange geplant und wieder korrigiert, bis wir die Baugenehmigung bekommen haben", sagte Expansionsleiter Mike Wöhler. Dabei mussten einige Hürden genommen werden. "Fledermäuse, Wurzeln und Wetterkapriolen, wir haben alles gemeistert." Jetzt soll es zügig vorangehen, damit die Anwohner der Spreevorstadt, die bis jetzt mit Handel unterversorgt waren, auch vor ihrer Haustür einkaufen können. In der nächsten Woche sollen die Wände stehen. Danach wird der Dachstuhl gesetzt. Im September ist Richtfest, die Eröffnung wird voraussichtlich im Dezember sein. 65 Parkplätze sind vorgesehen. Auf dem Gelände wird auch noch ein Getränkemarkt entstehen.