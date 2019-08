25 Minuten nach Neu Zittau

Annette Herold

Ortsmarke (MOZ) Zwischen Erkner und Neu Zittau unterwegs zu sein, erfordert seit Beginn der Radweg-Bauarbeiten Geduld, Mittwochmorgen war wieder besonders viel davon nötig. Autofahrer berichteten im sozialen Netzwerk Facebook von 25 Minuten Wartezeit. Jemand berichtete, ein defekter Lkw stecke in der Baustelle zwischen Freienbrink und dem Dreieck Spreeau fest. Die Polizei konnte das nicht bestätigen, berichtete aber von einem Unfall auf der Autobahn-Baustelle zwischen Erkner und Rüdersdorf, der eine Ursache hätte sein können. Kurz vor der Abfahrt war gegen 8.30 Uhr ein Skoda in eine Warnbake gefahren. Verletzt wurde niemand, aber das Auto musste abgeschleppt werden.

Erst Dienstagmorgen hatte es sich noch mehr als üblich gestaut, nachdem sich ein Auffahrunfall ereignete. Zu Berufsverkehrszeiten sind längere Wartezeiten für Kraftfahrer fast obligatorisch, teils staut es sich aber auch während des Tages, ohne dass eine Ursache auszumachen wäre.

Veränderungen der Ampelschaltung hatten wenig gebracht. Bei der Polizei wurde eine zeitweise Regulierung per Hand erwogen, aber wie der als zu aufwändig und auch nicht so erfolgversprechend verworfen. Nötig gewesen wären dann drei Posten, die sich per Funk hätten verständigen müssen: An der Baustelleneinfahrt, der -ausfahrt und an der Gosener Ampel. An diesem Punkt gerät die Autoschlange oft wieder ins Stocken, vor allem in Richtung Wernsdorf.