Gründächer können die Folgen von Starkregen abmildern

Wasser lief in die Keller: Eine Überschwemmung in der Bernauer Breitscheidstraße am 31. Juli. © Foto: Wolfgang Rakitin

Kerstin Ewald

Bernau (MOZ) Einen solchen Starkregen hat es in Bernau noch nicht gegeben", hatte Bürgermeister André Stahl nach dem letzten heftigen Gewitter Ende Juli bekümmert festgestellt. Nachdem es zwanzig Minuten gegossen hatte, waren fast alle großen Zufahrtsstraßen sowie das Gelände rund um den Bahnhof Bernau überschwemmt. Die vorausgegangene Hitze und Trockenheit hatte die Saugfähigkeit der Böden stark gemindert, argumentierte der Bürgermeister.

Extremwetterlagen und die Frage, wie sich Städte besser wappnen können, ist das Thema der Arbeitsgruppe von Maren Michaelsen. Bernau Pro.Klima heißt ihr dreiköpfiges Team von der Hochschule Eberswalde, das von der Stadt Bernau den Auftrag erhalten hat, eine regionale Anpassungsstrategie an den Klimawandel zu erarbeiten. Die starken Regenfälle nimmt sie zum Anlass, ihre Arbeit bei einem Informationsgespräch mit der MOZ noch einmal der Öffentlichkeit vorzustellen.

Biomasse kühlt und saugt Nässe

"Wir haben eine Hitzekarte von Bernau erstellt, die zeigt, wo die Stadt besonders empfindlich gegen Hitze ist", erklärt die studierte Umweltmanagerin und zeigt einen Plan mit blauen und roten Feldern in verschiedenen Schattierungen. Gerade ist ihr Team dabei, auch eine Überflutungskarte zu erstellen. "Mehr Biomasse bedeutet mehr Kühlung", das zeigt die Hitzekarte eindeutig. Wo ist die Waldbrandgefahr am höchsten? Wo gibt es massive Staubentwicklung? Auch auf diese Fragen soll die Karte Antwort geben.

"Mehr Biomasse gleich mehr Kühlung", die stark vereinfachte Gleichung gibt gleichzeitig den Hinweis für eine der Schlagrichtungen für die nötige Klimaanpassung. "Letztlich geht es natürlich um eine Vielzahl an Maßnahmen", erklärt Maren Michaelsen. Entsiegelung von Flächen, Pflanzung von Hecken und Bäume, das ist das A und O. Genau diese Maßnahmen helfen aber auch, bei Starkregen das Wasser aufzunehmen. Denn während es früher oft nur darum ging, das Wasser schnell abzuleiten und loszuwerden, will man es heute halten und nutzen.

Dazu, die Stadt gegen Überflutung zu wappnen, können Grünflächen in luftiger Höhe beitragen: "Man muss auch auf die Dächer gehen", erklärt die Umweltexpertin. "So ein Gründach wirkt wie ein Schwamm, der Wasser aufnimmt, und bildet damit einen Zwischenspeicher", so Maren Michaelsen. Natürlich bringt das nur etwas im Zusammenspiel von vielen Dächern, räumt sie ein. Aber ausreichend Flächen, die dafür in Frage kommen, gäbe es in Bernau. "Wir haben uns die Innenstadt aus der Luft angeschaut, da gibt es einiges Potenzial", erklärt sie und lobt: "Ein guter Anfang ist mit dem Fahrradparkhaus am Bahnhof bereits gemacht."

Die Projektgruppe Pro.Klima ist im Moment dabei, einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, der dann der Verwaltung und den Stadtverordneten unterbreitet wird. Schon jetzt trifft man sich regelmäßig mit Behördenvertretern, um das vorgeschlagene Vorgehen abzustimmen. Hauptverantwortlich für die Umsetzung wird die Stadt Bernau sein, ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt für die Arbeit des Teams ist aber auch die Beteiligung der Bernauer selbst. Denn für Maren Michaelsen ist klar: Damit die Strategie eine gute Chance auf Umsetzung hat, muss sie soviele Akteure wie möglich ins Boot holen und so anwenderfreundlich wie möglich sein.

Jeder kann mitmachen

So haben sich zum Beispiel in mehreren Workshops in den vergangenen Monaten neben Fachleuten auch die Bürger mit den Herausforderungen und Chancen für eine robuste Stadtentwicklung beschäftigt. Daneben betreute die Gruppe Pro.Klima Informationsstände, Mitmach-Aktionen, Klimarundgänge und führt Befragungen durch. "Interessanterweise decken sich die Ideen und Wünsche der Leute oft mit den Maßnahmen, die wir selbst auch vorschlagen", resümiert Maren Michaelsen. Die Bernauer Befragten sind nämlich Feuer und Flamme für mehr Grün in der Stadt. "Das Gute ist, jeder kann mithelfen", sagt die Fachfrau, "wer keinen Zugang zu Flächen hat, kann vielleicht eine Baumpatenschaft übernehmen." Und wo es keinen Platz gibt, müssen man in die Vertikale gehen und Häuserfassaden mit Kletterpflanzen begrünen.

Auch Mitmachen kann jeder Interessierte bei der Klima-Radtour, die Pro.Klima am 17. August anbietet. Die Tour wird sich mit den Themen der Arbeitsgruppe Pro.Klima befassen: den spürbaren Auswirkungen des Klimawandels und der Frage, wie sich die Stadt an die Folgen anpassen kann.